“Sanatın ortasında olacağım”

Onu attığı bir tweet ile tanıdık. “Pandemi nedeniyle işsiz kaldım. Tablolarımı satıyorum” diyordu Fatma Öztürk. Bu tweet’in ardında insanların hayatını karartan bir gelenek, direnişçi bir kadın ve ortaya çıkmayı bekleyen bir yetenek çıktı. Lisede henüz 16 yaşındayken özel yetenek sınavlarına hazırlanırken bir anda evlendirilen Fatma Öztürk, 21 yaşında boşanmış. 5 yıllık evliliğinden bir kızı var. İşsiz olsa da 12 yıl boyunca çalıştığı inşaat sektörüne dönmek gibi bir planı yok. “Resim yapmak insanlara söyleyemediklerimi, itiraz edemediklerimi, haykıramadıklarımı içimden çıkarma yöntemi. Bu yüzden resim benim hayatımın özgürlük noktası” diyor Öztürk...

Sosyal medyada bir paylaşımınızla dikkat çektiniz, ne zamandan beri işsizsiniz?

2019 Ocak’tan beri işsizim. Son çalışmış olduğum inşaat firmasından proje bittiği için ayrılmak zorunda kaldım. Sonrasında 2019’da Ankara’da inşaat sektörünün yavaşlaması ve arkasından gelen pandemi sürecinden dolayı da iş bulamadım. Bu süreçte hem psikolojik hem de maddi olarak sıkıntıya düşmemek adına tablolarımı sosyal medya üzerinden yayınlamaya başladım. Resim yapmak benim için hem bir terapi gibiydi hem de kazanç sağlayabilecektim.

Peki, resim hayatınızın neresinde? Ben çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Belki para kazanmadım ama hep yaptım. Haliyle resim yapmak benim hayatımda vazgeçilmez bir noktada. Yürürken kaldırımlara, su birikintilerine bile anlam yükleyen biriyim. Baktıklarım tablo olup canlanıyor sanki. Öyle ki lisede resim öğretmenim beni farkedip özel eğitim vermek istediğinde ne babamın “Ressam mı olacaksın resimden kim para kazanmış” diye verdiği tepkiler ne de çocuk yaşta evlenip ev hanımı olmam, çocuk yaşta çocuk büyütmem beni resim yapmaktan alıkoyamadı. Resim yapmak benim için insanlara söyleyemediklerimi, itiraz edemediklerimi, haykıramadıklarımı içimden çıkarma yöntemi. Bu yüzden resim benim hayatımın özgürlük noktası.

Yağlı boya resim de maliyetli bir şey aynı zamanda... Tüm bunların üstesinden nasıl geliyorsunuz?

Sosyal medya aracılığıyla tablolarımı yayınlayıp satabilme ihtimali aklımda canlandığında ilk düşündüğüm şey buydu inanın! Resim malzemeleri pahalı ben bunun altından nasıl kalkarım? Bu yüzden önce maliyeti daha az olduğu için akrilik boyayla başladım. Küçük tek tabloluk boyalar aldım. Sattıkça, elime para geçtikçe alacaktım boyaları. Ama ne kadar kötü şeyler yaşamış olsam da iyi insanlar biriktirmişim. İlk tablomu yakın bir arkadaşım aldı. Biliyorum ki bana inanıyordu ve devam etmemi istediği içindi. O parayla direkt malzeme almaya gittim ve devamı geldi.

Sizinle iletişime geçenler varolan çalışmalarınızdan birini mi satın alıyor yoksa sipariş üzerine de çalışıyor musunuz?

Ben sürekli çalışıyorum ve yayınlıyorum. Çalışmalarım beğeniliyor. Fakat dalga ve okyanus çalışmalarım çok ilgi gördüğü için ve tarzıma aykırı da olmadığı için dalga ve okyanus çalışmalarında sipariş alıyorum. Özel ölçülerde sipariş geliyor.

Bundan sonraki hayatınızda resim nerede yer alacak?

Artık kendime güveniyorum ve özgür hissediyorum. Bu yüzden resim hayatımın neresinde olacak değil; sanat benim hayatım ve ben sanatın tam ortasında olacağım.

“Kızımla birlikte büyüdük”

Kızınız sizin evlendirildiğiniz yaşta... Nasıl bir anne kız ilişkiniz var?

Bu yıl doğum gününü kutlarken boğazım düğüm düğüm olmuştu. Bunu tarif edemem. Kimseye kızmıyorum ve hiçbir pişmanlığım yok çünkü kızım her şeye değer. Ayrıca şuan ki Fatma böyleyse, bu kadar güçlüyse yaşadıklarından dolayı. 16 yaşında evlenmiş, 21 yaşında arkadaşları üniveristede okurken dul kalmış bir kadın düşünün. Tam hayata tutunacağım, pes etmeyeceğim demiş liseyi dışardan bitirmiş sonra üniversite sınavını kazanmış bir yandan çalışmış fakat bu sefer de yaşadıklarının acısı çıkarcasına kanser olmuş. Üç ameliyatla meme kanserini yenmiş. Hiç takılı kalmadım yaşadıklarıma, hep önüme baktım. Geçmişi düşünmektense geleceği doğru ve güzel şekillendirmeyi tercih ediyorum. Genç ve bekar bir anne olarak kızımla birlikte büyüdük. Çok zor şeyler yaşadık ama çok iyi anlaşıyoruz, çok iyi anlıyoruz birbirimizi. En güzeli, birlikte harika şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Benim hayat felsefem sevgidir. Canlı cansız her şeyi sevmek. Sevgiyle bakmak. Kızıma bunu tavsiye ediyor bunu aşılıyorum. Onun da vicdanlı ve sevgi dolu bir kalbi var.