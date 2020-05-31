Şaziment
MALZEMELER
Hamuru için:
10 gram kuru maya
2 adet yumurta
1 adet yumurta sarısı
2 çimdik tuz
450 gram un
45 gram şeker
80 gram yoğurt
120 mililitre süt
30 gram bal
60 gram tereyağı (yumuşak)
İç harcı için:
100 gram tereyağı (yumuşak)
100 gram esmer şeker
6 gram tarçın
15 gram kakao
2 çimdik tuz
Üst kreması için:
60 gram krem beyaz peynir
120 gram pudra şekeri
45 mililitre süt
4-5 damla limon
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
YAPILIŞI
Hamuru için: Kuru malzemeleri bir kapta karıştıralım. Yaş malzemeleri başka bir kapta iyice samimi olana kadar çırpalım. Sonra ikisini karıştırıp 5 dakika kadar yoğuralım. Ardından işin içine tereyağını ilave edip 10 dakika daha yoğuralım. Bir kabın içine alıp üstünü mutfak beziyle örtelim. Bırakalım 2 saat dinlensin. 2 saat sonra hamuru tezgaha alıp geniş ince bir dikdörtgen formunu alıncaya kadar merdaneyle açalım.
İç harcı için: Tereyağı hariç tüm malzemeyi harmanlayalım. Açtığımız dikdörtgenin tamamına tereyağını sürelim. Karıştırdığımız şeker-tarçın-kakao harcını da üstüne serpip geniş kenarından yuvarlayarak saralım. Hazırladığımız hamuru 10 eşit parçaya bölüp fırın tepsilerine yerleştirelim (daha da mayalanacağı için bitişik nizam dizmeyin. Aralarında minimum 2 santimetre boşluk kalsın). Tekrar mayalanması için üstünü örtüp 1 saat daha dinlenmeye bırakın. Kabaran hamuru 180 derecede 18 dakika pişirin.
Üst kreması için: Tüm malzemeleri 2 dakika boyunca iyice çırpalım. Fırından çıkan hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra üstüne döküp afiyetle yiyelim.
GÜNÜN MANİSİ
Kendisinin makamı nihavent
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Kaç kalbe attın kement
Ne güzel tatlısın sen Şaziment