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    31.05.2020 - 03:00 |

    Şaziment

    Şaziment

    MALZEMELER


    Hamuru için:

    10 gram kuru maya
    2 adet yumurta
    1 adet yumurta sarısı
    2 çimdik tuz
    450 gram un
    45 gram şeker
    80 gram yoğurt
    120 mililitre süt
    30 gram bal
    60 gram tereyağı (yumuşak)

    İç harcı için:

    100 gram tereyağı (yumuşak)
    100 gram esmer şeker
    6 gram tarçın
    15 gram kakao
    2 çimdik tuz

    Üst kreması için:

    60 gram krem beyaz peynir
    120 gram pudra şekeri
    45 mililitre süt
    4-5 damla limon
    1 tatlı kaşığı vanilya özütü


    Şaziment




    YAPILIŞI

    Hamuru için: Kuru malzemeleri bir kapta karıştıralım. Yaş malzemeleri başka bir kapta iyice samimi olana kadar çırpalım. Sonra ikisini karıştırıp 5 dakika kadar yoğuralım. Ardından işin içine tereyağını ilave edip 10 dakika daha yoğuralım. Bir kabın içine alıp üstünü mutfak beziyle örtelim. Bırakalım 2 saat dinlensin. 2 saat sonra hamuru tezgaha alıp geniş ince bir dikdörtgen formunu alıncaya kadar merdaneyle açalım.

    İç harcı için: Tereyağı hariç tüm malzemeyi harmanlayalım. Açtığımız dikdörtgenin tamamına tereyağını sürelim. Karıştırdığımız şeker-tarçın-kakao harcını da üstüne serpip geniş kenarından yuvarlayarak saralım. Hazırladığımız hamuru 10 eşit parçaya bölüp fırın tepsilerine yerleştirelim (daha da mayalanacağı için bitişik nizam dizmeyin. Aralarında minimum 2 santimetre boşluk kalsın). Tekrar mayalanması için üstünü örtüp 1 saat daha dinlenmeye bırakın. Kabaran hamuru 180 derecede 18 dakika pişirin.

    Üst kreması için: Tüm malzemeleri 2 dakika boyunca iyice çırpalım. Fırından çıkan hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra üstüne döküp afiyetle yiyelim.

    GÜNÜN MANİSİ

    Kendisinin makamı nihavent
    O galaksideki en değerli element
    Kaç kalbe attın kement
    Ne güzel tatlısın sen Şaziment

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