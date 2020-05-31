MALZEMELER





Hamuru için:



10 gram kuru maya

2 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

2 çimdik tuz

450 gram un

45 gram şeker

80 gram yoğurt

120 mililitre süt

30 gram bal

60 gram tereyağı (yumuşak)

İç harcı için:



100 gram tereyağı (yumuşak)

100 gram esmer şeker

6 gram tarçın

15 gram kakao

2 çimdik tuz



Üst kreması için:



60 gram krem beyaz peynir

120 gram pudra şekeri

45 mililitre süt

4-5 damla limon

1 tatlı kaşığı vanilya özütü













YAPILIŞI



Hamuru için: Kuru malzemeleri bir kapta karıştıralım. Yaş malzemeleri başka bir kapta iyice samimi olana kadar çırpalım. Sonra ikisini karıştırıp 5 dakika kadar yoğuralım. Ardından işin içine tereyağını ilave edip 10 dakika daha yoğuralım. Bir kabın içine alıp üstünü mutfak beziyle örtelim. Bırakalım 2 saat dinlensin. 2 saat sonra hamuru tezgaha alıp geniş ince bir dikdörtgen formunu alıncaya kadar merdaneyle açalım.

İç harcı için: Tereyağı hariç tüm malzemeyi harmanlayalım. Açtığımız dikdörtgenin tamamına tereyağını sürelim. Karıştırdığımız şeker-tarçın-kakao harcını da üstüne serpip geniş kenarından yuvarlayarak saralım. Hazırladığımız hamuru 10 eşit parçaya bölüp fırın tepsilerine yerleştirelim (daha da mayalanacağı için bitişik nizam dizmeyin. Aralarında minimum 2 santimetre boşluk kalsın). Tekrar mayalanması için üstünü örtüp 1 saat daha dinlenmeye bırakın. Kabaran hamuru 180 derecede 18 dakika pişirin.



Üst kreması için: Tüm malzemeleri 2 dakika boyunca iyice çırpalım. Fırından çıkan hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra üstüne döküp afiyetle yiyelim.



GÜNÜN MANİSİ



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