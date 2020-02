Şimdiki zamanın hikayesi

Doğanın zarafeti - Emre Ünlü







Eibsee Gölü, Almanya’nın en dikkat çekici doğal güzelliklerinden. Dağların ve ağaçların etrafını sardığı gölün manzarası arasında yürüyüşe çıkmak ve yüzmek, turistlerin en sık yaptığı aktivitelerin başında geliyor. Okuyucumuz Emre Ünlü’nün bizimle paylaştığı bu fotoğrafta karla kaplı göl manzarasını izleyen bir turist görülüyor.



Teşekkür bakışı - Erdinç Yılmaz









Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın yaşamı soğuk havaların hüküm sürdüğü şu günlerde oldukça zorlaşıyor. Hayvanseverlerin, “Satın alma sahiplen” çağrısına uyan okuyucumuz Erdinç Yılmaz, sahiplendiği “Zeytin” isimli köpeğinin minnet dolu bakışlarını böyle fotoğraflamış.



Genç usta - SERPİL EROĞLU









Eski çağlardan beri kullanılan çömlek günümüzde de önemini koruyor. Aydın Karacasu’da yüzün üzerinde usta, kırmızı toprakla çömlek imal ediyor. Okuyucumuz Serpil Eroğlu’nun farklı bir bakış açısıyla fotoğraflayıp bizimle paylaştığı fotoğrafta bu çömlek ustalarından birini görüyoruz.



Gün batımı güzelliği - ZELİHA GÖKALP









Tarihi ve turistik açıdan önemli bir şehir olan Çanakkale’de gün batımının büyüleyici manzarası, seyredenleri mest ediyor. Okuyucumuz

Zeliha Gökalp de batan güneşe karşı avlanan balıkçıları fotoğraflamış.



Acı karanfiller - Milliyet arşivinden 30 yıl önce bugün









Her şey Elazığ depremiyle başladı. Geçen hafta Suriye’de askerlerimizin şehit edilmesi, Van’da yaşanan talihsiz çığ felaketi ve aynı gün pistten çıkan yolcu uçağı... Ülkemizin başından eksik olmayan felaketler zinciri aslında bugünlere özel değil. Milliyet arşivine baktığımızda görüyoruz ki, 1990 yılında tam da bu ayda Amasya’nın Merzifon ilçesinde Yeniçeltek kömür madeninde grizu faciasında 66 kişi hayatını kaybetmiş. Fotoğrafta, ölenlerin yakınları ve çalışma arkadaşlarının, faciada can verenlerin anısına kırmızı karanfiller taşıdıkları dikkat çekiyor.



Renkli semt - AHENK BAYAZIT









İstanbul’un şahsına münhasır semtlerinden biri Balat. Öyle ki burada adımınızı attığınız her sokakta sizi farklı renkler, bambaşka hikayeler karşılıyor. Eğer dik yokuşları çıkmayı göze alırsanız rengarenk binaların verdiği keyfe kapılmanız mümkün.



Ata’ya selam duran çocuklar - Barış Kaygusuz









Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı olan Anıtkabir’i her yıl yaşlısından gencine binlerce kişi ziyaret ediyor. Resmi bayramlarda düzenlenen törenlerde Ata’ya selam duran miniklerin o anlarını okuyucumuz Barış Kaygusuz ölümsüzleştirmiş.