BİST114.809-0.85EURO7.770.28USD6.860.11ALTIN397.08-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki Zamanın Hikayesi
    ABONE OL
    12.07.2020 - 03:03 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    “Müzik kutusu” - OLCAY AYTAR

    Sunay Akın’ın bir şiirinde “Karanlıktan korkan çocukların müzik kutusudur Kız Kulesi”. İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi’ni, Olcay Aytar’ın uzun pozlama tekniğiyle çektiği fotoğrafta daha bir şiirsel görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Tarihe seyahat - HÜLYA KAYIKÇI

    İstanbul’un en eski ilçelerinden Fatih’te gezerken tarihte seyahate çıkmış gibi hissedersiniz. Hülya Kayıkçı’nın çektiği fotoğraftaki bu mavi ahşap ev bizi yıllar öncesine götürüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Ceku’nun keyfi - MERVE KILIÇOĞLU TOPRAK

    Bir yaz akşamı, evinin balkonunda serinleyen Ceku isimli sevimli dostumuzun keyfine diyecek yok! Ceku’nun ünlü ressam Frida Kahlo desenli yastığıyla oluşturduğu bu güzel kareyi Merve Kılıçoğlu Toprak fotoğrafladı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Gün batarken - GÜLŞAH CANER

     Yedi tepeli İstanbul’a hangi köşeden baksanız ayrı büyülü bir etkisi vardır. Ama okuyucumuz Gülşah Caner’in Çamlıca Tepesi’nden çektiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bu görüntüsü bambaşka bir güzellikte.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Hoca klasiği

    Hoca bir gün Konya’ya gitmek üzere yola çıkmış. Yolda bir genç, “Amca, bugün ayın kaçı?” diye sormuş. Genci başından savmak isteyen Hoca, “Ne bileyim yahu! Ben buraların yabancısıyım” diye cevap vermiş. Özlü kültürümüzün önemli figürü Nasreddin Hoca, buna benzer yüzlerce fıkrasıyla bilinir. Hoca’yı anmak için, her yıl temmuz ayında Akşehir’de “Nasreddin Hoca Şenlikleri” düzenlenir. Milliyet arşivinden 1966 yılına ait fotoğrafta Nasreddin Hoca canlandırılıyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    www.milliyet.com.tr’ye gelenler

    Önce çek sonra paylaş!
    En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

    FOTO yaz 6688’e gönder

    Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle

    Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar,
    Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

     

     

    Bu tünelden 7 defa geçenler şifa bulduğuna inanıyorBursa'da bulunan ve içinden su akan tünelden geçenlerin şifa bulduğuna inanılıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sarıyer'de teknedeki partiye corona virüs baskını

    Sarıyer'de teknedeki partiye corona virüs baskını

    Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

    Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

    Faciada bir kent bu hale geldi!

    Faciada bir kent bu hale geldi!

    İstanbul'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

    İstanbul'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

    Sıradaki Haber