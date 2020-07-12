Şimdiki Zamanın Hikayesi

“Müzik kutusu” - OLCAY AYTAR

Sunay Akın’ın bir şiirinde “Karanlıktan korkan çocukların müzik kutusudur Kız Kulesi”. İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi’ni, Olcay Aytar’ın uzun pozlama tekniğiyle çektiği fotoğrafta daha bir şiirsel görüyoruz.

Tarihe seyahat - HÜLYA KAYIKÇI

İstanbul’un en eski ilçelerinden Fatih’te gezerken tarihte seyahate çıkmış gibi hissedersiniz. Hülya Kayıkçı’nın çektiği fotoğraftaki bu mavi ahşap ev bizi yıllar öncesine götürüyor.

Ceku’nun keyfi - MERVE KILIÇOĞLU TOPRAK

Bir yaz akşamı, evinin balkonunda serinleyen Ceku isimli sevimli dostumuzun keyfine diyecek yok! Ceku’nun ünlü ressam Frida Kahlo desenli yastığıyla oluşturduğu bu güzel kareyi Merve Kılıçoğlu Toprak fotoğrafladı.

Gün batarken - GÜLŞAH CANER

Yedi tepeli İstanbul’a hangi köşeden baksanız ayrı büyülü bir etkisi vardır. Ama okuyucumuz Gülşah Caner’in Çamlıca Tepesi’nden çektiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bu görüntüsü bambaşka bir güzellikte.

Hoca klasiği

Hoca bir gün Konya’ya gitmek üzere yola çıkmış. Yolda bir genç, “Amca, bugün ayın kaçı?” diye sormuş. Genci başından savmak isteyen Hoca, “Ne bileyim yahu! Ben buraların yabancısıyım” diye cevap vermiş. Özlü kültürümüzün önemli figürü Nasreddin Hoca, buna benzer yüzlerce fıkrasıyla bilinir. Hoca’yı anmak için, her yıl temmuz ayında Akşehir’de “Nasreddin Hoca Şenlikleri” düzenlenir. Milliyet arşivinden 1966 yılına ait fotoğrafta Nasreddin Hoca canlandırılıyor.

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