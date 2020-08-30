Şimdiki zamanın hikayesi

Heybetli şelale AFET ŞENER

Yalçın bir dağın zirvesinden yeri delecekmişçesine akan Skogofoss Şelalesi, İzlanda’nın en büyük şelalelerinden biri. Okuyucumuz Afet Şener’in fotoğrafladığı şelale, 60 metre yüksekliğe sahip. Birçok mağara barındıran bu şelalenin yakınında bulunmak bile cesaret istiyor.











Aynı coşkuyla gururla - Milliyet Arşivinden 55 yıl önce bugün

l Büyük Zafer’in yıl dönümü her yıl artan bir coşkuyla kutlanıyor. Bağımsızlığın Türk’ün karakteri olduğunu dünyaya ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında 55 yıl önce tören geçidi yapan askerleri heyecan ve gururla izleyen o günün çocukları, bugün artık 60’lı yaşlarına geldi. Milliyet Gazetesi arşivinden aldığımız bu fotoğrafı okuyucularımızla paylaşıyoruz.











Geçmişin güzellikleri HÜLYA SURAL KAYIKÇI

Her bir köşesi kartpostal tadında olan Ayvalık’ın Cunda Adası, nostaljik sokakları, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle adeta yeryüzünde cennetten bir köşe. Tüm popülaritesine rağmen, bozulmayan doğal güzellikleri ve çağın tüm yeniliklerine kucak açışıyla, ziyaretçilerini zaman içinde bir yolculuğa çıkarıyor.









Rüzgârdan kanatlar DERİN ASLAN

“Su sporlarının en keyiflisi rüzgâr sörfü” demek abartı olmaz! Bu sporun tutkunlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Muğla’nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilleri, sörf tutkunlarıyla dolup taşıyor. Hırçın dalgaların üzerinden rüzgârdan kanatlarıyla atlayan bir sporcu, Derin Aslan’ın objektifine böyle yansımış.











Gizemli ada ORHAN YAVUZ

Slovenya sınırları içindeki Alp Dağları’nın eteğinde yer alan ve her açıdan farklı, eşsiz bir manzaraya sahip olan Bled Gölü, aslında Buzul Çağı’nda oluşmuş. Avrupa’nın en gizemli yerlerinden Bled Gölü ve üzerindeki adada tarih öncesi döneme ait insan izleri de bulunmuş. 745 yılında halkı paganizmden Hıristiyanlığa geçen ada, ilginç inanışlarıyla öne çıkıyor.











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