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    13.09.2020 - 00:03 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Masum ve sempatik Orhan Yavuz

    Yavaş yavaş hayatımızın her alanına giren sevimli dostlarımızın sempatik halleri bizleri gülümsetiyor. Orhan Yavuz’un çektiği fotoğrafta bu dostlarımızdan biri, masum ve sempatik bakışıyla bizi etkiliyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    MİLLİYET ARŞİVİNDEN 58 YIL ÖNCE BUGÜN Tarihten ders alınmalı AHMET GÜLTAŞ

    Avrupa’nın desteğini arkasına alan Yunanistan, son aylarda Türkiye’ye karşı hasmane tutum sergiliyor. Yunan ordusu, bundan tam 98 yıl önce, Türk ordusunun 26 Ağustos’ta başlattığı Büyük Taarruz sonucu 9 Eylül 1922’de İzmir’den denize döküldü. Türk yetkililer, Yunanların tarihten ders çıkarmasını umdukları yönünde açıklamalar yaparken, biz de Milliyet arşivinden 1962 yılında çekilen İzmir’in kurtuluşuna dair bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Tırtıl merakı FATMA NUR ATALAY

    Dünyamız tanıdık tanımadık binlerce canlı çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Bazen doğada karşılaştığımız canlıların ilginç görüntüleri bizleri şaşırtır. Fatma Nur Atalay, yeğeninin şaşkın bakışları altında maydanoz dalını yiyen tırtılı Bodrum’da çekmiş.


    Şimdiki zamanın hikayesi


    Sakin doğa OZAN YILMAZ

    Sakin, doğa harikası bir yer olan Çeşme sınırları içindeki Dalyan, plajlarıyla turistleri kendine çekiyor. Yeşille mavinin buluştuğu bu büyüleyici güzelliği Ozan Yılmaz böyle fotoğrafladı.

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Tapınak yürüyüşü VOLKAN ÇOLAK

    Kamboçya yüzde 95’i Budist olan nüfusuyla biliniyor. Her yere turuncu elbiseleriyle giden Budist keşişler, en çok da yabancı fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Volkan Çolak’ın çektiği bu fotoğrafta, Angkor Wat tapınağına giden bir keşişin fotoğrafik olarak yarattığı etkiyi görüyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi


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