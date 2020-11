Şimdiki Zamanın Hikayesi

Deprem kuşağındayız

Türkiye, önemli deprem kuşaklarından biri olan ve Azor Adaları’ndan başlayıp Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alıyor. Deprem aktivitesinin yüksekliği ile öne çıkan Türkiye’de deprem istatistiklerine baktığımızda her 10 yılda yıkıcı bir depremin yaşandığını görüyoruz. Ülkemizde son yüzyılda meydana gelen depremlerde toplam can kaybının 81 bini geçtiği biliniyor. En fazla can kaybının yaşandığı deprem ise resmî rakamlara göre 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği 1999’daki Gölcük depremi olarak kayıtlara geçti. Bu hafta Şimdiki Zamanın Hikâyesi’nde, Milliyet Gazetesi arşivinden aldığımız fotoğraflarla ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremleri hatırlıyoruz.

1999 Gölcük depremi: 17 bin 480 ölü, 23 bin 781 yaralı. ERCAN ARSLAN

2020 İzmir depremi: 114 ölü, bin 35 yaralı. OZAN GÜZELCE

1995 Dinar depremi: 90 ölü, 250 yaralı. YALÇIN ÇINAR

1992 Erzincan depremi: 653 ölü, 3 bin 850 yaralı.

2011 Van depremi: 644 ölü, bin 966 yaralı. BÜNYAMİN AYGÜN

1975 Lice depremi: 2 bin 385 ölü.

1983 Erzurum depremi: bin 155 ölü, 537 yaralı.

1957 Fethiye depremi: 19 ölü.

1970 Gediz depremi: bin 86 ölü, bin 258 yaralı.