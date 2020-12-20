Şimdiki zamanın hikayesi

Kimsesiz sokaklar GÖKHAN UYSAL

Her yeni yıl öncesinde, insan selinin aktığı ışıl ışıl caddeler, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle eski günleri özlemle aratıyor. Avusturya Viyana’da çekilen bu fotoğrafta, insanların hıncahınç doldurduğu caddeler tek tük dolaşanlara ev sahipliği ederek, onların hüznünü paylaşıyor.









Sevimli bekçi NİLGÜN BEŞİRLİ

İnsanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvanlardan biri olan köpek dostlarımız, sadakatleri ve koruma içgüdüleriyle hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ankara Hamamönü’nü mesken tutan bu sokak köpeği, mahallenin bekçiliğine soyunmuş.









Zamanın durduğu yer EMRE ÜNLÜ

Sayfamızın müdavim fotoğrafçılarından Emre Ünlü, bu hafta bizi zamanın durduğu yere, Val Di Fünes’e götürüyor. İtalya’nın kuzeybatısında, Güney Tirol bölgesine kurulmuş bu kasabada kendinizi bir anda zaman tünelinde geriye gitmiş gibi bulabilirsiniz. Karla kaplı kayalık dağlarıyla Dolomitlerin sessizliği ve nefis bir manzarayla çevrili bu doğa harikası yerde kendinizi kaybetmemeye dikkat etmelisiniz.









Sonbaharın ardından NİLÜFER ZENGİN

Her mevsim görsel bir şölen sunan tabiat ana, bu sonbaharın ardından da bizlere yeşilin ve sarının her tonunu barındıran yepyeni bambaşka bir görsel şölen izletiyor. Yedigöller Milli Parkı’nda çekilen bu fotoğraf, renklerin sudaki mücevhere dönüşen yansımalarının görsel zenginliğiyle göz dolduruyor.









Kuraklık kapıya dayandı! Milliyet ARŞİVİNDEN 37 YIL ÖNCE BUGÜN

Su kaynaklarının bilinçsiz kullanılması, küresel ısınma ve yağışların yetersizliği yüzünden oluşan kuraklık, insanoğlunun en yaşamsal sorunu. İstanbul’da içme suyu barajlarının doluluk oranı artık alarm verir seviyeye indi. Suyun bilinçli kullanılmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Milliyet arşivinden aldığımız 37 yıl önce çekilmiş fotoğrafta, bir kova su doldurabilmek için kilometrelerce yol yürüyüp kuyrukta bekleyenleri görüyoruz.











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