Tam kararında tarifler

ILGIT ILGIT DANA KABURGA

Malzemeler

4 parça dana kaburga

(1 kilogram kadar)

1 litre et suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet havuç

2 adet soğan

3 dal kereviz sapı

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçasıl 2 dal biberiye

2 dal taze kekik

2 adet defne yaprağı

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI



İlk olarak dana kaburgaların her bir yüzünü ikişer dakika döküm tavada mühürleyip kenara park edelim. Ardından tavada önce soğan ve sarımsağı, sonrasında havuçları ve son olarak kereviz saplarını ikişer dakika soteleyip üstüne et suyunu ekleyelim. Domates salçasını da bu arkadaşların arasına ekleyip 1 dakika kavuralım. Biberiye, taze kekik ve defneyi de işin içine dahil ettikten sonra tuz ve karabiberle tatlandırıp 30 dakika kısık ateşte fokurdatalım (sosun çekmesini ve koyulaşmasını istiyoruz).



Kaburgaları bir fırın kabına alıp 30 dakika pişirdiğimiz sosumuzun hepsini aynı kabın içine ekleyelim. Fırın kabını önce yağlı kağıtla üstünü de alüminyum folyoyla sarıp sarmaladıktan sonra 160 derecelik fırında 3,5 saat unutalım.



3,5 saat sonra fırından alıp sosun suyunu süzelim (içindeki sebzeleri istemiyoruz). Tercihen patates püresinin üstüne (dilerseniz patates püresiz) dana kaburgalarımızı ekleyip istediğimiz kadar sos dökerek afiyetle yiyelim.



Günün menüsü

Pişecek fırında ılgıt ılgıt

Yemek değil adeta başyapıt

Sosunda cimrilik yapmayın

Sonra yakarsınız ağıt