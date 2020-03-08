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    08.03.2020 - 03:59 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    MALZEMELER

    Mereng için:
    100 gram yumurta beyazı
    150 gram şeker l 1 çimdik tuz
    Kreması için:
    3 adet yumurta sarısı l 250 mililitre süt
    50 gram şeker l 15 gram mısır nişastası
    35 gram un l 1 paket vanilya
    20 gram tereyağı
    Dörtte bir paket kremşanti
    Üstü için: Gönlünüzden geldiğince orman meyvesi 

    YAPILIŞI
    Mereng için ilk olarak şeker, tuz ve yumurta beyazını benmari ederek iyice çırpalım (ortalama 2 dakika). Ardından karışımı mikser yardımıyla iyice kabarıp sert bir kıvam alana kadar çırpalım (ortalama 7 dakika kadar). Çırpılan merengimizden 4 yemek kaşığı kadar alıp (dolu dolu) yağlı kâğıt üzerinde 18 santimetre çapında yuvarlak şekil verdikten sonra, önceden ısıtılmış 90 derecedeki fırında 1 saat 50 dakika kadar pişirip kenara park edelim.

    Pastacı kreması için:
    İlk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 30 dakika üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım. Soğuyan merengimizin üstüne önce kremayı, ardından orman meyvelerini ekleyip afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi
    Bu tatlı attırır hava
    Bugünkü yemeğimiz pavlova
    Denemekten korkmayın
    Ne bıçak ister ne de oklava

    7 Mart 2020 Magazin Habeleri Bülteni7 Mart 2020 Magazin Habeleri Bülteni
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