Tam kararında tarifler

MALZEMELER

Mereng için:

100 gram yumurta beyazı

150 gram şeker l 1 çimdik tuz

Kreması için:

3 adet yumurta sarısı l 250 mililitre süt

50 gram şeker l 15 gram mısır nişastası

35 gram un l 1 paket vanilya

20 gram tereyağı

Dörtte bir paket kremşanti

Üstü için: Gönlünüzden geldiğince orman meyvesi



YAPILIŞI

Mereng için ilk olarak şeker, tuz ve yumurta beyazını benmari ederek iyice çırpalım (ortalama 2 dakika). Ardından karışımı mikser yardımıyla iyice kabarıp sert bir kıvam alana kadar çırpalım (ortalama 7 dakika kadar). Çırpılan merengimizden 4 yemek kaşığı kadar alıp (dolu dolu) yağlı kâğıt üzerinde 18 santimetre çapında yuvarlak şekil verdikten sonra, önceden ısıtılmış 90 derecedeki fırında 1 saat 50 dakika kadar pişirip kenara park edelim.



Pastacı kreması için:

İlk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 30 dakika üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım. Soğuyan merengimizin üstüne önce kremayı, ardından orman meyvelerini ekleyip afiyetle yiyoruz.



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