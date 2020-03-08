Tam kararında tarifler

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MALZEMELER
Mereng için:
100 gram yumurta beyazı
150 gram şeker l 1 çimdik tuz
Kreması için:
3 adet yumurta sarısı l 250 mililitre süt
50 gram şeker l 15 gram mısır nişastası
35 gram un l 1 paket vanilya
20 gram tereyağı
Dörtte bir paket kremşanti
Üstü için: Gönlünüzden geldiğince orman meyvesi
YAPILIŞI
Mereng için ilk olarak şeker, tuz ve yumurta beyazını benmari ederek iyice çırpalım (ortalama 2 dakika). Ardından karışımı mikser yardımıyla iyice kabarıp sert bir kıvam alana kadar çırpalım (ortalama 7 dakika kadar). Çırpılan merengimizden 4 yemek kaşığı kadar alıp (dolu dolu) yağlı kâğıt üzerinde 18 santimetre çapında yuvarlak şekil verdikten sonra, önceden ısıtılmış 90 derecedeki fırında 1 saat 50 dakika kadar pişirip kenara park edelim.
Pastacı kreması için:
İlk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 30 dakika üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım. Soğuyan merengimizin üstüne önce kremayı, ardından orman meyvelerini ekleyip afiyetle yiyoruz.
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