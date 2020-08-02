Tam kararında tarifler

Düriye

MALZEMELER



15 adet baklavalık yufka

300 gram tereyağı

250 gram iri çekilmiş Antep fıstığı

1 buçuk su bardağı süt

Yarım çay bardağı irmik

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Çeyrek limon

YAPILIŞI



İlk önce süt ve irmiği tencerede orta kısık ateşte 3-4 dakika fokurdatıp kenara park edelim. (Bu ikili iyice samimi olup şişecek ve şöbiyet kaymağımızı oluşturacak.) Kaymak dinlenirken tereyağını kaynatmadan eritelim ve 3-4 dakika süt tortusunun dibe çökmesini bekleyelim. Dipte kalan tortuyu almadan üstteki sadeyağı başka bir kaba yavaş yavaş aktarıp kenara park edelim. 15 adet baklavalık yufkanın her birinin arasını fırçayla tek tek sadeyağla yağlayalım. Sonra üst üste getirdiğimiz 15 adet yufkayı, kenarı 7 santimetre olacak karelere bölelim. Her karenin en üstüne biraz fıstık ve kaymaktan koyup üçgen biçiminde yanlardan bastırarak kapatalım. Şöbiyeti tepsiye dizdikten sonra artan sadeyağı üstüne dökelim. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında (en alttan bir üstteki katta) 35-40 dakika üstü altın sarısı renk alana kadar pişirelim. Bu arada, şerbeti için şeker ve suyu karıştırıp içine 5-6 damla limon sıktıktan sonra 20 dakika kaynatalım. Fırından çıkar çıkmaz sıcak şerbetle sıcak şöbiyeti buluşturalım. Sevenler kavuştuktan 30 dakika sonra şöbiyeti gönül rahatlığıyla yiyelim.

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Adeta insanlığa bir hediye