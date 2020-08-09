Tam kararında tarifler

Dila

MALZEMELER

l 1 su bardağı nohut

l Yarım çay bardağı tahin

l Yarım limonun suyu

l Çeyrek çay bardağı zeytinyağı

l Çeyrek çay bardağı su

l 1 tatlı kaşığı kimyon

l 2 diş sarımsak

l 1 küçük boy pancar

Üstü için:

l 1 avuç dolmalık fıstık

l 3 dal taze soğan sapı

YAPILIŞI



İİlk önce nohutları 12 saat kadar suyun içine park edelim. Daha sonra suyunu süzüp 30 dakika düdüklü tencerede haşlayıp kabuklarını temizleyelim. Başka bir kapta pancarı 4’e bölüp bir buçuk saat kadar haşlayalım. Bir buçuk saat sonra suyunu süzüp kabuklarını soyup kenara park edelim. Ardından haşlanmış nohut, haşlanmış pancar, tahin, limon suyu, su, kimyon, zeytinyağı, sarımsak ve tuzu (kısacası tüm malzemeyi) bir mutfak robotuna alıp koyu bir krema kıvamına gelene kadar çekelim. Üstü için dolmalık fıstıkları 2-3 dakika tavada kavuralım. Taze soğan saplarını da ince ince doğradıktan sonra humusun üstüne ekleyip afiyetle yiyelim.

GÜNÜN MANİSİ

Karşınızda Dila

Görenler olur müptela

Tanışınca onunla

Bakamazsınız sağa sola

Canını sıkmayın fazla

Olur sonra fena