Tam kararında tarifler

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    09.08.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

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    Kaan Yarman

    Dila

    MALZEMELER
    l 1 su bardağı nohut
    l Yarım çay bardağı tahin
    l Yarım limonun suyu
    l Çeyrek çay bardağı zeytinyağı
    l Çeyrek çay bardağı su
    l 1 tatlı kaşığı kimyon
    l 2 diş sarımsak
    l 1 küçük boy pancar
    Üstü için:
    l 1 avuç dolmalık fıstık
    l 3 dal taze soğan sapı

    YAPILIŞI

    İİlk önce nohutları 12 saat kadar suyun içine park edelim. Daha sonra suyunu süzüp 30 dakika düdüklü tencerede haşlayıp kabuklarını temizleyelim. Başka bir kapta pancarı 4’e bölüp bir buçuk saat kadar haşlayalım. Bir buçuk saat sonra suyunu süzüp kabuklarını soyup kenara park edelim. Ardından haşlanmış nohut, haşlanmış pancar, tahin, limon suyu, su, kimyon, zeytinyağı, sarımsak ve tuzu (kısacası tüm malzemeyi) bir mutfak robotuna alıp koyu bir krema kıvamına gelene kadar çekelim. Üstü için dolmalık fıstıkları 2-3 dakika tavada kavuralım. Taze soğan saplarını da ince ince doğradıktan sonra humusun üstüne ekleyip afiyetle yiyelim.

    GÜNÜN MANİSİ

    Karşınızda Dila
    Görenler olur müptela
    Tanışınca onunla
    Bakamazsınız sağa sola
    Canını sıkmayın fazla
    Olur sonra fena

    Ankara'daki sokak köpeklerinin İnci Abla'sı!İnci Aksoyoğlu (60) Ankara Eryaman'da, 15 yıl önce kurduğu barınakta 355 tane sokak köpeğine bakıyor.
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