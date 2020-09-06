Tam kararında tarifler

BEGÜM



MALZEMELER



Galette hamuru için:



250 gram un



150 gram tereyağı (soğuk)



50 gram şeker



1 adet yumurta sarısı



1 çimdik tuz

1 paket vanilya



30 mililitre su



İç dolgusu için:



400 gram orman meyvesi



Çeyrek limonun suyu



8 gram mısır nişastası



50 gram şeker



1 paket vanilya



Üstü için:



1 avuç toz şeker



50 mililitre süt



YAPILIŞI



Galette hamuru için; un, şeker, vanilya ve tuzu rondoya alıp iyice samimi olmalarını sağlayalım. İçine soğuk tereyağını minik minik doğrayıp kum gibi bir karışım elde edene kadar çekelim. Bu karışımı başka bir kaba alalım. Yumurta sarısı ve suyu çırpıp kaba ekleyelim. Tüm karışımı tek vücut olana kadar 1 dakika kadar parmak uçlarıyla yoğuralım. Sonra biraz dinlenmesi ve form alması için 30 dakika kadar buzdolabına park edelim.



İç dolgusu için; tüm malzemeyi karıştırıp dolapta beklemeye alalım.

Galette hamurunu dolaptan çıkarıp 2 yağlı kâğıt arasında, yağlı kâğıt boyutundan bir tık küçük ebatta açalım. 15 santimetrelik yuvarlak kalıpla hamuru keselim; kalan parçaları toplayıp tekrar açınca toplam 5 adet çıkacak. 15 santimetre çaplı hamurun ortasına orman meyveli karışımdan ekleyelim. Sonra yanlardan ortaya doğru, ortası boş kalacak şekilde kıvıralım. Kıvrılan hamura fırçayla sütten sürelim. Üstüne şeker serptikten sonra buzdolabında 1 saat üşümeye bırakalım. Sonrasında 190 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirip afiyetle yiyelim.



GÜNÜN MANİSİ



İsminin anlamı prenses

Doğaya açılınca alır nefes

Bazen içine kapanır

Duymak istemez hiç ses

Begüm için ne güzel demiş Nâzım

Gülünce yanağında oluşan çizgiye

Ömrüm boyunca muhtacım