Tam kararında tarifler

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    06.09.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

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    Kaan Yarman

    BEGÜM

    MALZEMELER

    Galette hamuru için:

    250 gram un

    150 gram tereyağı (soğuk)

    50 gram şeker

    1 adet yumurta sarısı

    1 çimdik tuz

    1 paket vanilya

    30 mililitre su

    İç dolgusu için:

    400 gram orman meyvesi

    Çeyrek limonun suyu

    8 gram mısır nişastası

    50 gram şeker

    1 paket vanilya

    Üstü için:

    1 avuç toz şeker

    50 mililitre süt

    YAPILIŞI

    Galette hamuru için; un, şeker, vanilya ve tuzu rondoya alıp iyice samimi olmalarını sağlayalım. İçine soğuk tereyağını minik minik doğrayıp kum gibi bir karışım elde edene kadar çekelim. Bu karışımı başka bir kaba alalım. Yumurta sarısı ve suyu çırpıp kaba ekleyelim. Tüm karışımı tek vücut olana kadar 1 dakika kadar parmak uçlarıyla yoğuralım. Sonra biraz dinlenmesi ve form alması için 30 dakika kadar buzdolabına park edelim.

    İç dolgusu için; tüm malzemeyi karıştırıp dolapta beklemeye alalım.
    Galette hamurunu dolaptan çıkarıp 2 yağlı kâğıt arasında, yağlı kâğıt boyutundan bir tık küçük ebatta açalım. 15 santimetrelik yuvarlak kalıpla hamuru keselim; kalan parçaları toplayıp tekrar açınca toplam 5 adet çıkacak. 15 santimetre çaplı hamurun ortasına orman meyveli karışımdan ekleyelim. Sonra yanlardan ortaya doğru, ortası boş kalacak şekilde kıvıralım. Kıvrılan hamura fırçayla sütten sürelim. Üstüne şeker serptikten sonra buzdolabında 1 saat üşümeye bırakalım. Sonrasında 190 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirip afiyetle yiyelim.

    GÜNÜN MANİSİ

    İsminin anlamı prenses
    Doğaya açılınca alır nefes
    Bazen içine kapanır
    Duymak istemez hiç ses
    Begüm için ne güzel demiş Nâzım
    Gülünce yanağında oluşan çizgiye
    Ömrüm boyunca muhtacım

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