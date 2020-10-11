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    11.10.2020 - 03:00 |

    Tam Kararında Tarifler

    Tam Kararında Tarifler

     

    KURABİYE TABANLI BROWNİE

    MALZEMELER

    Kurabiye katı için:

    250 gram un (2 su bardağı)

    5 gram mısır nişastası (2 çay kaşığı)

    4 gram karbonat (2 çay kaşığı)

    1 paket vanilya

    2 gram tuz (2 tutam)

    170 gram tereyağı (Oda sıcaklığında)

    120 gram esmer şeker (Üçte iki su bardağı)

    40 gram toz şeker (Çeyrek su bardağı)

    1 yumurta

    200 gram damla çikolata (1 su bardağı)

    Brownie katı için:

    120 gram tereyağı

    240 gram bitter çikolata

    120 gram beyaz şeker (Üçte iki su bardağı)

    40 gram esmer şeker (Çeyrek su bardağı)

    3 yumurta

    1 paket vanilya

    80 gram un (Dörtte üç su bardağı)

    10 gram kakao (2 yemek kaşığı)

    1 gram tuz (1 tutam)

    Kurabiye katmanı için; un, nişasta, karbonat, vanilya ve tuzu iyice karıştırıp kenara park edelim. Tereyağını ve şekerleri 5 dakika boyunca iyice çırpalım. Ardından yumurtayı ekleyip 2-3 tur daha çırpalım. Kenara park ettiğimiz kuru karışımı ilave edip tüm karışım samimi olana kadar karıştıralım. Son olarak damla çikolatayı ekleyip tüm harcı tek vücut haline getirelim. 28x28 santimetre ölçüsünde bir kabı (kabın kenarları yüksek olsun, ürün kabaracak) yağlayıp içine kurabiye katmanını serelim.

    Brownie katmanı için; vanilya, kakao, un ve tuzu karıştırıp kenara alalım. Tereyağı ve çikolatayı benmari eritip soğumaya bırakalım. Şeker ve yumurtayı şeker eriyene kadar farklı bir kapta 1-2 dakika kadar çırpalım. Kabın içine soğuyan çikolatayı ekleyip güzelce karıştıralım. Son olarak kuru karışımı ilave edip 4-5 tur karıştırdıktan sonra kurabiye katmanının üstüne dökelim. 180 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişirip soğuduktan sonra afiyetle yiyelim.

    GÜNÜN MANİSİ

    Ne kurabiye ne brownie
    Kafalar biraz karışık gibi
    Yerken bu tarifi
    Parmaklara dikkat etmeli

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