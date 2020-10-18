Tam Kararında Tarifler

Marşmelovlu çikolatalı kurabiye



Malzemeler

Kurabiye katmanı için:

125 gram un (1 su bardağı)

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

2 gram karbonat (Yarım çay kaşığı)

2 gram tarçın (Yarım çay kaşığı)

120 gram şeker (Yarım su bardağı)

15 gram nişasta (2 yemek kaşığı)

125 gram damla çikolata (1 su bardağı)

1 paket bitter çikolata (70 gram)

Üstü için:

12 adet marşmelov

Ganaj için:

100 gram krema

140 gram bitter çikolata

Yapılışı: Kurabiye katmanı için; ilk olarak oda sıcaklığındaki tereyağını şekerle iyice çırpıp kabartarak pofidikleşmesini sağlıyoruz (4-5 dakika çırpın). Daha sonra işin içine yumurtayı dâhil edip 2 tur da onu çırpıyoruz. Un-nişasta-karbonat-tarçın dörtlüsünü bir kapta karıştırdıktan sonra onları da karışımımıza ekleyip iyice samimi olana kadar karıştırıyoruz. Son olarak damla çikolatayı da ekledikten sonra 2-3 tur daha karıştırıyoruz. Tek vücut olan karışımı buzdolabına kaldırıp 3 saat dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurdan birer tatlı kaşığı koparıp elimizle yuvarladıktan sonra top haline getiriyoruz. Hazırladığımız topları tepesinden hafifçe bastırıp tepsiye diziyoruz. Tepside yayılacağı için bitişik koymayın. 180 derecede 10 dakika pişirdikten sonra, dışarıya alıp üstüne ikiye böldüğümüz marşmelovları diziyoruz. 2 dakika kadar daha fırınlayıp üstü hafiften yanık bir görüntü aldıktan sonra (bu aşamada yayılacak, kurabiyenin üstünü kaplayacak) dışarı çıkarıp 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletelim.

Ganaj için; kremayı bir tencerede yanlarından hafif fokurdatınca içine çikolataları ekleyip iyice erimesini sağlayalım.

Marşmelovlu kurabiyelerin üstüne ganajdan birer tatlı kaşığı döküp 15 dakika daha bekledikten sonra afiyetle yiyelim.

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