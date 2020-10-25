25.10.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman
Tam kararında tarifler
Kaan Yarman
Kuru kayısı tatlısı
MALZEMELER
25 adet kuru kayısı
1 su bardağı su
1 su bardağı şeker
250 gram kaymak
15 adet ceviz
Toz Antep fıstığı
İlk olarak kuru kayısıları sıcak suyun içine 30 dakikalığına park edip yumuşamalarını sağlıyoruz. Ardından suyla şekeri tencerede buluşturup kaynamaya başlayınca içine yumuşayan kayısıları ekliyoruz. Kısık ateşte 10 dakika tıngırdatıp kayısıları çıkarıyoruz. 20 dakika soğuması için kenarda istirahat ettiriyoruz.
Dinlenen kayısıları yarısına kadar kesiyor, içlerine kaymak ve yarım ceviz ekliyoruz.
Üstüne toz Antep fıstığı serpip afiyetle yiyoruz.
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Her gelen şey güzel mi olur sofraya
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