Tam kararında tarifler

Kuru kayısı tatlısı

MALZEMELER



25 adet kuru kayısı

1 su bardağı su

1 su bardağı şeker

250 gram kaymak

15 adet ceviz

Toz Antep fıstığı

İlk olarak kuru kayısıları sıcak suyun içine 30 dakikalığına park edip yumuşamalarını sağlıyoruz. Ardından suyla şekeri tencerede buluşturup kaynamaya başlayınca içine yumuşayan kayısıları ekliyoruz. Kısık ateşte 10 dakika tıngırdatıp kayısıları çıkarıyoruz. 20 dakika soğuması için kenarda istirahat ettiriyoruz.

Dinlenen kayısıları yarısına kadar kesiyor, içlerine kaymak ve yarım ceviz ekliyoruz.

Üstüne toz Antep fıstığı serpip afiyetle yiyoruz.

Günün manisi

Mutfağı insanı eder ihya

Her gelen şey güzel mi olur sofraya

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