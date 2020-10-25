Tam kararında tarifler

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    25.10.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

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    Kaan Yarman

    Kuru kayısı tatlısı

    MALZEMELER

    25 adet kuru kayısı
    1 su bardağı su
    1 su bardağı şeker
    250 gram kaymak
    15 adet ceviz
    Toz Antep fıstığı

    İlk olarak kuru kayısıları sıcak suyun içine 30 dakikalığına park edip yumuşamalarını sağlıyoruz. Ardından suyla şekeri tencerede buluşturup kaynamaya başlayınca içine yumuşayan kayısıları ekliyoruz. Kısık ateşte 10 dakika tıngırdatıp kayısıları çıkarıyoruz. 20 dakika soğuması için kenarda istirahat ettiriyoruz.
    Dinlenen kayısıları yarısına kadar kesiyor, içlerine kaymak ve yarım ceviz ekliyoruz.
    Üstüne toz Antep fıstığı serpip afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi

    Mutfağı insanı eder ihya
    Her gelen şey güzel mi olur sofraya
    Bugünkü tarifimizin adresi
    Kayısının başkenti Malatya

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