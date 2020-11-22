Tam kararında tarifler

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    22.11.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

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    Kaan Yarman

    İncikli bulgur pilavı

    MALZEMELER

    İnciği haşlamak için

    4 parça incik l 7 su bardağı su l 2 adet defne yaprağı l 2 dal taze kekik
    4-5 adet tane karabiber
    1 adet havuç l 3 diş sarımsak l 1 adet soğan

    İnciği fırınlamak için

    15-20 adet arpacık soğan
     5-6 diş sarımsak
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    Taze kekik
    Tuz l Karabiber

    Bulgur pilavı için

    2 yemek kaşığı tereyağı
    2 su bardağı pilavlık bulgur
    1 avuç arpa şehriye
    4 su bardağı et suyu (inciği haşlayacağımız su)
    1 avuç haşlanmış nohut
    Tuz

    YAPILIŞI
    İlk olarak inciği haşlamak için gerekli tüm malzemeleri bir kaba alalım ve 1 saat kısık ateşte kaynatalım.
    Ardından suyunu süzüp (suyu pilav için kullanılacak) içinden sadece incikleri alıp bir fırın tepsisine koyalım. Tepsinin içine fırınlayacağımız tüm malzemeleri de ekleyip 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dk pişirelim.
    Bulgur pilavı için yağı tencerede eritip 2-3 dk arpa şehriyeyi kavuralım. Sonra işin içine bulgurları dahil edip 2-3 tur çevirelim. Üstüne inciği haşladığımız et suyundan 4 su bardağı (yetmezse üstünü normal suyla tamamlarsınız) ve nohutları ekleyip suyunu çekene kadar iyice pişirelim.
    Bulgur pilavının üstüne incikleri koyarak afiyetle yiyelim.

    GÜNÜN MANİSİ

    Ona karşı koymak tam bir sınav
    Tadına bakan olur tav
    Tanıştırmak isterim sizi
    Karşınızda incikli pilav

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