Tam kararında tarifler

İncikli bulgur pilavı



MALZEMELER



İnciği haşlamak için



4 parça incik l 7 su bardağı su l 2 adet defne yaprağı l 2 dal taze kekik

4-5 adet tane karabiber

1 adet havuç l 3 diş sarımsak l 1 adet soğan



İnciği fırınlamak için



15-20 adet arpacık soğan

5-6 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze kekik

Tuz l Karabiber



Bulgur pilavı için



2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 avuç arpa şehriye

4 su bardağı et suyu (inciği haşlayacağımız su)

1 avuç haşlanmış nohut

Tuz



YAPILIŞI

İlk olarak inciği haşlamak için gerekli tüm malzemeleri bir kaba alalım ve 1 saat kısık ateşte kaynatalım.

Ardından suyunu süzüp (suyu pilav için kullanılacak) içinden sadece incikleri alıp bir fırın tepsisine koyalım. Tepsinin içine fırınlayacağımız tüm malzemeleri de ekleyip 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dk pişirelim.

Bulgur pilavı için yağı tencerede eritip 2-3 dk arpa şehriyeyi kavuralım. Sonra işin içine bulgurları dahil edip 2-3 tur çevirelim. Üstüne inciği haşladığımız et suyundan 4 su bardağı (yetmezse üstünü normal suyla tamamlarsınız) ve nohutları ekleyip suyunu çekene kadar iyice pişirelim.

Bulgur pilavının üstüne incikleri koyarak afiyetle yiyelim.



GÜNÜN MANİSİ



Ona karşı koymak tam bir sınav

Tadına bakan olur tav

Tanıştırmak isterim sizi

Karşınızda incikli pilav