Tam kararında tarifler

Yaban mersinli pancake



MALZEMELER



175 gram un (1 buçuk su bardağı)

40 gram şeker (2 yemek kaşığı)

10 gram kabartma tozu (1 paket)

10 gram vanilya (1 paket)

1 gram tuz (1 çimdik)

200 mililitre süt (1 su bardağı)

2 yumurta

15 mililitre zeytinyağı (2 yemek kaşığı)

1 paket yaban mersini (125 gram)



Son vuruş için:



Akçaağaç şurubu (2 yemek kaşığı)

1 avuç file fındık



YAPILIŞI



Pancake harcı için: Kuruları bir kapta, suluları diğer kapta ayrı ayrı karıştıralım. Sonra bu ikiliyi birleştirip tek vücut olana kadar çırpalım. Ardından işin içine yaban mersinlerini dâhil edip 2 tur daha karıştıralım. Kısık ateşte, tabanını bir peçeteyle yağladığımız (ayçiçek yağı) tavaya yarım kepçe pancake harcından koyup üstünde baloncuklar oluşunca ters çevirelim. Pancakeleri bir servis tabağına alıp üstüne akçaağaç şurubundan da döktükten sonra file fındıkları serpiştirip afiyetle yiyelim.



Günün manisi



Güzeldir pancake’in her hali

Bu seferki yaban mersinli

Tadına bakan olacak deli

Şimdiden uyarmak isterim

Başladın mı gidiyor üçlü beşli