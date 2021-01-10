BİST1.5411.21EURO9.030.14USD7.380.52ALTIN438.51-2.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Tam kararında tarifler
    ABONE OL
    10.01.2021 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    Yaban mersinli pancake

    MALZEMELER

    175 gram un (1 buçuk su bardağı)
    40 gram şeker (2 yemek kaşığı)
    10 gram kabartma tozu (1 paket)
    10 gram vanilya (1 paket)
    1 gram tuz (1 çimdik)
    200 mililitre süt (1 su bardağı)
    2 yumurta
    15 mililitre zeytinyağı (2 yemek kaşığı)
    1 paket yaban mersini (125 gram)

    Son vuruş için:

    Akçaağaç şurubu (2 yemek kaşığı)
    1 avuç file fındık

    YAPILIŞI

    Pancake harcı için: Kuruları bir kapta, suluları diğer kapta ayrı ayrı karıştıralım. Sonra bu ikiliyi birleştirip tek vücut olana kadar çırpalım. Ardından işin içine yaban mersinlerini dâhil edip 2 tur daha karıştıralım. Kısık ateşte, tabanını bir peçeteyle yağladığımız (ayçiçek yağı) tavaya yarım kepçe pancake harcından koyup üstünde baloncuklar oluşunca ters çevirelim. Pancakeleri bir servis tabağına alıp üstüne akçaağaç şurubundan da döktükten sonra file fındıkları serpiştirip afiyetle yiyelim.

    Günün manisi

    Güzeldir pancake’in her hali
    Bu seferki yaban mersinli
    Tadına bakan olacak deli
    Şimdiden uyarmak isterim
    Başladın mı gidiyor üçlü beşli

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da ele geçirildi! Tam 13 bin tane...

    Bursa'da ele geçirildi! Tam 13 bin tane...

    Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

    Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    İzmir'de gece yarısı feci kaza! 3 ay önce evlenmişti...

    İzmir'de gece yarısı feci kaza! 3 ay önce evlenmişti...

    Sıradaki Haber