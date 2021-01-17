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    17.01.2021 - 03:01 |

    Tam Kararında Tarifler

    Tam Kararında Tarifler

    Çikolatalı Fondan

    MALZEMELER

    225 gram tereyağı

    200 gram bitter çikolata (Yüzde 54)

    100 gram un (1 su bardağı)

    120 gram pudra şekeri (1 su bardağı)

    6 adet yumurta (büyük boy)

    (Tariften 4 porsiyon çıkıyor)

    YAPILIŞI

    İlk önce 8 santimetre çapındaki çemberlerin içini güzelce yağlayıp yağlı kâğıt serdiğimiz bir tepsinin üstüne yerleştirdikten sonra kenara park edelim. Ardından tereyağını eritip ocaktan alalım (fokurdamasın, erisin yeter). Üstüne çikolatayı ekleyip tereyağıyla tek vücut olana kadar karıştıralım. Bunu da kenara park edelim, beklesin bizi. Geniş bir çırpma kabında unu ve pudra şekerini buluşturalım. Üstüne 6 yumurtanın hepsini kırıp iyice samimi olana kadar çırpalım. Kabın içine erimiş çikolatalı karışımı da ekleyip tamamen kaynaşana kadar çırpalım (1 dakika kadar). Sıkma torbasına aldığımız bu harcı 4 kaba eşit olarak bölelim. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 9 dakika pişirip 10 dakika da dışarıda dinlendirdikten sonra afiyetle yiyelim.

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