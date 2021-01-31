Tam kararında tarifler

LEVAIN KURABİYE



Malzemeler



1 adet yumurta

150 gram un (1 buçuk su bardağı)

120 gram tereyağı (yumoş yumoş)

80 gram esmer şeker (Yarım su bardağı)

40 gram şeker ( Çeyrek su bardağı)

30 gram mısır nişastası ( Çeyrek su bardağı)

1 paket vanilin

4 gram kabartma tozu (1 çay kaşığı)

4 gram tuz (1 çay kaşığı)

1 çimdik tarçın

200 gram bitter çikolata

100 gram ceviz içi (1 buçuk su bardağı)



YAPILIŞI



İlk önce tereyağı, beyaz ve esmer şekeri 3-4 dakika boyunca pofidikleşinceye kadar çırpalım. Ardından işin içine yumurtayı dâhil edip hepsinin iyice samimi olmasını sağlayalım. Başka bir kapta kuruları (un, kabartma tozu, vanilin, tuz, tarçın) bir araya getirip karıştıralım. Kuruları, tereyağlı karışımın içine ekleyip tek vücut olana kadar birbirlerine yedirelim. Son olarak gönlümüzden geldiği gibi parçaladığımız ceviz içi ve bitter parçalarını karışıma dâhil edip tamamen tek vücut olmasını sağlayalım. Hamurdan 90 gram veya birer avuçluk parçalar koparıp (toplam 8 parça çıkıyor) önceden ısıtılmış fanlı 200 derecelik fırında 10 dakika pişirip afiyetle yiyelim. Ürün başta yumuşaklı olacak, pişmedi sanmayın. Dışarıda 15 dakika istirahat edince fıstık gibi bir kıvama gelecek.



Günün manisi



Onu yerken yapın fren

Yoksa biter hepsi hemen

Mucidi New York’ta bir pastane

Adı Bakery Levain