Tam kararında tarifler

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    31.01.2021 - 03:00 | | Kaan Yarman

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    Kaan Yarman

    LEVAIN KURABİYE

    Malzemeler

    1 adet yumurta
    150 gram un (1 buçuk su bardağı)
    120 gram tereyağı (yumoş yumoş)
    80 gram esmer şeker (Yarım su bardağı)
    40 gram şeker ( Çeyrek su bardağı)
    30 gram mısır nişastası ( Çeyrek su bardağı)
    1 paket vanilin
    4 gram kabartma tozu (1 çay kaşığı)
    4 gram tuz (1 çay kaşığı)
    1 çimdik tarçın
    200 gram bitter çikolata
    100 gram ceviz içi (1 buçuk su bardağı)

    YAPILIŞI

    İlk önce tereyağı, beyaz ve esmer şekeri 3-4 dakika boyunca pofidikleşinceye kadar çırpalım. Ardından işin içine yumurtayı dâhil edip hepsinin iyice samimi olmasını sağlayalım. Başka bir kapta kuruları (un, kabartma tozu, vanilin, tuz, tarçın) bir araya getirip karıştıralım. Kuruları, tereyağlı karışımın içine ekleyip tek vücut olana kadar birbirlerine yedirelim. Son olarak gönlümüzden geldiği gibi parçaladığımız ceviz içi ve bitter parçalarını karışıma dâhil edip tamamen tek vücut olmasını sağlayalım. Hamurdan 90 gram veya birer avuçluk parçalar koparıp (toplam 8 parça çıkıyor) önceden ısıtılmış fanlı 200 derecelik fırında 10 dakika pişirip afiyetle yiyelim. Ürün başta yumuşaklı olacak, pişmedi sanmayın. Dışarıda 15 dakika istirahat edince fıstık gibi bir kıvama gelecek.

    Günün manisi

    Onu yerken yapın fren
    Yoksa biter hepsi hemen
    Mucidi New York’ta bir pastane
    Adı Bakery Levain

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