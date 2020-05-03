Zoom'ladık

Zoom video konferans uygulamasının 2019 yılı biterken günlük kullanıcı sayısı 10 milyondu sadece birkaç ay sonra ise 300 milyon kullanıcıyı aşmış durumdalar. Koronadan sonra belki de en çok duyduğumuz kelimelerden biri Zoom 2011’de ABD California’da Eric S. Yuan tarafından kuruldu. Online çalışma şansına sahip birçok kişi ve kurum iletişimini bu uygulama üzerinden yürütmeye başladı. Bu durum ABD, İsrail, Almanya ve daha pek çok ülkede güvenlikle ilgili tartışmalara konu oldu ve Zoom’un özellikle devletlerin bazı kademelerinde kullanımı yasaklandı.



Hayatımızın içindeki Zoom’a biz de yakından bakmak istedik ve Zoom Gelişen Pazarlar, Pazarlama Müdürü Emrah Aydın’a merak edilenleri sorduk. Platformun kurumsal müşteriler ve tam güvenlik altyapısı kullanan ortamlar için tasarlandığını belirten Aydın, “Ürünümüzü hazırlarken birkaç hafta içerisinde tüm dünyanın evden çalışacağını, ders göreceğini ya da sosyalleşeceğini hesaba katmamıştık” diyor. Zoom’un kullanıcı güvenliğine büyük önem verdiğini belirten Aydın, Zoom’un, dünyadaki hükümetlerle bu konuda iletişim kurmakta ve güvenlik politikalarıyla ilgili bilgiye dayalı kararlar verebilmeleri için gerekenleri sağlamakta olduğunu ifade ediyor.



Güvenlik simgesi

Singapur’da bir okulda ders esnasında porno görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili büyük üzüntü duyduklarını belirten Aydın, “Bu davranışları sert bir şekilde kınıyoruz ve kullanıcıların karşılaşabileceği her tür olumsuz durumu doğrudan bize iletmesini istiyoruz ki, gerekenleri yerine getirelim. K-12 programında olan ve eğitim amacıyla Zoom kullananların yanı sıra Ücretsiz Temel ve Temel Pro kullanıcılarımız için varsayılan ayarları sanal bekleme odalarını etkinleştirecek ve ekran paylaşımının sadece toplantı yöneticileri tarafından gerçekleştirilebileceği şekilde değiştirdik. Ayrıca tüm toplantı sahipleri için toplantı içi tüm güvenlik özelliklerine erişebilmeleri için Zoom toplantı kontrollerine ‘Güvenlik’ simgesi ekledik. Buna ek olarak Singapur Milli Eğitim Bakanlığı da ilave olarak üç aşamalı güvenlik önlemini devreye sokarak Zoom üzerinden eğitimlerin devam edilmesine karar verdi. Zoom olarak eğitmenlerin güvenli bir platform için ihtiyaç duyacakları araç ve kaynakları sağlamak temel amacımız. Zoom’u nasıl en iyi şekilde kullanabileceklerini ve toplantılarını güvence altına alabileceklerini anlatmak için tüm kullanıcılarımızla etkileşimimizi sürdüreceğiz” diyor.



Sorular yanıt buluyor

Ücretsiz kullanıcıların kesintisiz 40 dakikalık hizmet alabildiği platformun artan kullanıcı sayısı şirketin daha önce öngöremediği sorunlarla yüzleşmesine de yol açmış. Zoom bunun için 90 günlük bir program açıkladı, platformun güncellemelerini ve risk oluşturabilecek özelliklerini, sorunları giderene kadar durdurdu. Dünyanın önde gelen şirketlerinin CISO’ları (Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi) ile bir konsey oluşturan platforma konsey hem tavsiyelerde bulunuyor hem de sistemde neleri değiştirmeleri gerektirdiği konusunda yardımcı oluyor. Aydın ayrıca, her çarşamba webinarlar düzenleyerek güvenlik ve gizlilik konusunda tüm soruları yanıtladıklarını ifade ediyor.







