1. Lig derbisinde zafer VakıfBank B Takımı'nın

Tamamı VakıfBank Spor Kulübü altyapı sporcularından oluşan VakıfBank B Takımı, SigortaShop 1. Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe B Takımı'nı 25-13, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki derbinin ilk setine 6-1'lik seriye başlayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-7 önde girdi. Mola dönüşü hücumdaki ritmini sürdüren VakıfBank B Takımı, seti 25-13 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci setin başında 5-1 geriye düşen sarı-siyahlılar, savunma ve hücum performansıyla teknik molasına 12-10 önde girdiği bu seti de 25-15 almayı başardı. Fenerbahçe B Takımı'nın üçüncü sette karşılaşmaya dönüşüne izin vermeyen VakıfBank B Takımı, çekişmeli geçen seti 25-20 derbiyi de 3-0 kazandı. SigortaShop 1. Lig A Grubu'ndaki 10'uncu karşılaşmasında altıncı galibiyetini alan sarı-siyahlılar, ligde dokuzuncu hafta erteleme maçında 23 Aralık Çarşamba günü İzmispor'u VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.