1. Lig Futbol Kulüpler Birliği Derneğinden koronavirüs testi talebi

Kulüpler birliğinden yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, 2020-2021 sezonun başlamasına az bir süre kala kamuoyuna yaptığımız açıklamayla PCR testlerinin bu sezonla birlikte kulüplerin sorumluluğunda olacağı konusundaki endişelerimizi belirtmiştik. 1. Lig ilk haftasında bütün maçlar oynanmış ve kulüplerimiz birçok zorlukla ve kimileri ücret ödeyerek test yaptırmayı başarmışlardır. Bilindiği üzere maçlardan 2 gün önce maçta görev alacak ve akredite edilecek futbolcu, teknik heyet, personelin PCR testi yapması zorunlu olmasından dolayı kulüplerimiz tıpkı geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Sağlık Bakanlığı İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurmuş ancak bu haftadan itibaren aksi bir karar olmadıkça kesinlikle PCR testlerini yapmayacaklarını ya da ücret mukabilinde yapacaklarını kulüplere iletmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

"1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, PCR testleri konusunda yaptığımız girişimlerden herhangi bir sonuç alamamak bizleri ziyadesiyle üzmektedir." denilen açıklama, şöyle devam etti:

"Daha önce de belirttiğimiz üzere maddi sıkıntı içinde olan ve gelirlerini tahsil etmekte zorlanan kulüplere 3 milyonun üzerinde ek bir gider kalemi eklemek, zaten takatinin son raddesinde olan kulüplerimize son öldürücü darbeyi indirmek anlamını taşımaktadır. Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı talimat değişikliğiyle birlikte geçtiğimiz yıl foto-muhabirlere, özel güvenlik, resmi güvenlik, yayıncı kuruluş yetkililerine zorunlu olan PCR testleri bu sene bu kişilere zorunlu kılınmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezona göre test sayılarının azalacağından hareketle bu sene Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin test maliyetinin geçtiğimiz sezona göre en az yarı yarıya şeklinde azalacağı gerçeği de ortadadır."

Daha önce yaptıkları talebin yenilendiği açıklama, "Belirttiğimiz nedenlerden dolayı, sıkıntıların yaşanmaması ve pandemi sürecinde ülkemizin bütün dünyaya örnek olan dayanışma sürecinin sürmesini adına 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, 2019-2020 sezonunda olan uygulamanın 2020-2021 sezonunda da devam etmesini ve PCR testlerinin geçtiğimiz 2019-2020 sezonunda olduğu gibi Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından 2020-2021 sezonu için kulüplerimize ücretsiz olarak sağlanmasını bir kez daha talep etmekteyiz." ifadeleriyle sona erdi.