12 Dev Adam: "Seyircisiz oynamamız çok büyük dezavantaj"

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası eleme maçları arasında milli yıldızlar Senem Aydın'ın sorularını yanıtladı.

2022 Avrupa Şampiyonası aslında 2021 Avrupa Şampiyonası olacaktı. Ancak pandemi nedeniyle olimpiyatlar 2021’e ertelenince FIBA bu turnuvayı da 2022’ye kaydırdı.

Melih Mahmutoğlu, "Kurallara uyup, kendimizi korumaya çalışıyoruz. Her maç kendine göre zorlu geçiyor bu dönemde" derken, Metecan Birsen ise, "En iyi şekilde konsantre olup, kazanacağız" dedi.

Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Yiğit Arslan, Ege Arar ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım pandemi sürecinin takıma etkisini, seyircisiz oynamanın avantaj-dezavantajlarını ve hedeflerini anlattı

Metecan Birsen (25): Genç ve dinamik bir takıma sahibiz. Uzun süredir ligde de seyircisiz maçlara çıkıyoruz, o yüzden adaptasyon sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ben de bu iki maçta milli forma için savaşmaya hazırım.

Grupta her maç zor, bunu ilk iki maçta gördük. En iyi şekilde konsantre olup, kazanacağız.

Seyircisiz oynamanın dezavantajı, sahada destekten ve büyülü atmosferden yoksun oynamak ama biz ekran başında milletimizin desteğini hissediyor olacağız. Hedeflerimiz önümüzdeki iki maçı kazanıp, Avrupa Şampiyonası için avantaj yakalamak.

Melih Mahmutoğlu (30): Pandemi tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. Uzun bir aranın ardından başlamak maalesef sakatlıklara yol açabiliyor ve testleri pozitif çıkan oyuncular 14 gün dışarıda kalıyor. Kurallara uyup, kendimizi korumaya çalışıyoruz.

Her maç kendine göre zorlu geçiyor bu dönemde. Çünkü kadrolar sürekli değişiyor ve hazırlanmaya fazla vaktimiz olmuyor. Maçları en fazla isteyen takım başarılı oluyor.

Özellikle Milli Takım maçlarında seyircimizle nasıl motive olup, mücadele ettiğimizi tüm dünya biliyor. Ama bu dönemde seyircisiz maçlar oynuyoruz ve kendimizi buna göre konsantre etmek zorundayız.

İlk olarak bu gruptan çıkıp, sonra da yazın olimpiyat elemelerinde başarılı olmak istiyoruz.

Yiğit Arslan (24): Pandemi tüm dünyada her branşı, her meslek grubunu etkiledi ve biz de tabii ki etkilenenlerden olduk. Kısa bir çalışma süremiz var. Fakat birlikte bu kısa zamanda iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum. Diğer rakiplerimize göre Hırvatistan daha zor bir rakip... Türk halkı maçlarımıza büyük ilgi gösteriyor ve itici güç oluyordu. Umarım onların etkisini aramadan maçlarımızı kazanabiliriz. Türkiye Milli Takımı’nı Avrupa’da ve dünyada madalyalar kazanan bir ülke olarak göstermek istiyoruz.

Ege Arar (24): Pandemi gerçekten oyuncuları çok zorluyor. Özellikle lige önce ara verilmesi, sonrasında oynanmaması fiziksel olarak çok eksilmemize neden oldu. Oyuncuların form grafiği normal şartlara göre daha farklı ilerliyor.

Grubumuzdaki tüm takımlar zorlu rakipler. Ama aralarında önde gelen Hırvatistan diyebilirim.

Seyircisiz oynamamız özellikle evimizde oynarken bizim için çok büyük dezavantaj olacak. Seyircisiz oynamak maalesef normal şartlara göre daha keyifsiz oluyor. Milli Takım'da hedefim, uzun yıllar başarılı ve istikrarlı bir şekilde milli formaya hizmet etmek...

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Milli Takımımız toplanmış durumda. Hollanda ve Hırvatistan ile iki kritik maçımız var. Shane Larkin ilk kez Milli Takım formasını giyecek. Onunla beraber büyük başarıların altına imza atabileceğimizi düşünüyorum. Alperen Şengün gibi henüz 18 yaşında, ilk kez A Milli Takım formasını giyecek genç bir ismimiz de var. Seyircimiz tribünlerde bizlerle olamayacak ancak yine de tabii ki onların desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Umarım en iyi mücadeleyi göstererek Türk milletini sevindiririz.