15 yaşındaki futbolcu Max Wang'ın trajik ölümü

Hollanda ekibi Den Haag'da forma giyen 15 yaşındaki futbolcu Max Wang'ın cansız bedeni sahilde bulundu.

Temmuz ayının son günlerinde arkadaşlarıyla çıktığı tekne gezisinden dönmeyen ve iki haftadır kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki futbolcu Max Wang'ın cansız bedeni Monster Beach'te bulundu.

İngiliz basınında yer alan habere göre genç futbolcunun arkadaşlarıyla birlikte Kuzey Denizi'nde serinlerken akıntıya kapıldığı, cesedinin ise bir plajda bulunduğu aktarıldı.

14 gündür kendisinden haber alınamayan ismin cansız bedenine yeni ulaşılmadığı, ailesinin Max Wang bulunduktan sonra haberin paylaşılmasını istemediği öne sürüldü.

Den Haag kulübünün 16 yaş altı takımında forma giyen oyuncu, ailesi ile birlikte 5 yıl önce Çin'den Hollanda'ya göç etmiş, Wang ise yetenekleriyle Hollanda'nın köklü kulüplerini peşinden sürüklemişti.

Çin Milli Takımı'na davet edilen oyuncu, corona virüs sebebiyle bu fırsatı değerlendirememişti. Ölüm haberinin açıklanmasının ardından Den Haag kulübü, sosyal medya hesabından bu açıklamayı yayınladı.