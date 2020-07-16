16.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Rusya Premier Liga başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ile keyfine keyif kat, CANLI YAYINLAR Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
18:00 RSP FC Ufa - Dinamo Moskova
18:00 RSP Rubin Kazan - FK Rostov
19:30 İS1 Eibar - Real Valladolid
20:30 RSP FC Tambov - Sochi
20:30 RSP Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova
22:00 İS1 Athletic Bilbao - Leganes
22:00 İS1 Barcelona - Osasuna
22:00 İS1 Celta Vigo - Levante
22:00 İS1 Getafe - Atletico Madrid
22:00 İS1 Mallorca - Granada
22:00 İS1 Real Betis - Alaves
22:00 İS1 Real Madrid - Villarreal
22:00 İS1 Real Sociedad - Sevilla
22:00 İS1 Valencia - Espanyol
Real Madrid ve Barcelona'nın şampiyonluk yarışı Misli.com'da!
Barcelona, Osasuna'yı konuk edecek ve 3 puan dışında hiçbir sonuç işine yaramıyor...
Real Madrid, Villarreal'i yenerse şampiyon olacak! Barcelona maçından gelecek sonucu umursamadan...
Ligde kalmak için çırpınan Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, Leganes'i ağırlarken; 5 maçtır suskun olan Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid ise Eibar deplasmanında olacak...
İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Zenit'in şampiyonluğunu ilan ettiği Rusya Premier Liga keyfi de Misli.com'da!
Moskova derbisinde Lokomotiv ile CSKA kozlarını paylaşacak...
Ligde kalmak için çırpınan Tambov, Sochi karşısında 3 puan hedefliyor...
Hafta sonu geldiğinde ise Güney Kore K-1 Lig maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!
Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!