Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri 17 futbolcusu Kovid-19'a yakalanan Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak
24.11.2020 - 15:54 | | AA

17 futbolcusu Kovid-19'a yakalanan Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'nin 17 sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması ve karantina sürecinin devam etmesi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın İzmir'de oynanması planlanan Altınordu maçına çıkamayacağı bildirildi.

17 futbolcusu Kovid-19'a yakalanan Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak
ABONE OL

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, yaptığı yazılı açıklamada, 7-8 Kasım'da yapılan Kovid-19 test sonuçlarından dolayı gruplarında Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarının ertelendiğini hatırlattı

Daha sonra yeniden test yapıldığını ve 24 futbolcunun 17'sinin testinin pozitif çıktığını aktaran Baydur, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızın karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz. Amacımız karantinası devam eden oyuncularımızın gerek tedavileri, gerekse bireysel antrenmanlarını aksatmadan 29 Kasım'da Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta karşılaşacağımız Anagold 24 Erzincanspor maçına en az eksikle çıkmaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de aldığı kararla kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Buraya kadar! Galatasaray'da ayrılık depremi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Menajeri resmen açıkladı! Yusuf Yazıcı'yı İtalyan devi...

17 futbolcusu Kovid-19a yakalanan Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak

Murat Özen: Adem Ljajic Beşiktaş'ın kanayan yarası
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Joel Berry Beşiktaş'ta
    Joel Berry Beşiktaş'ta
  2. Güneş'ten anlamlı ziyaret
    Güneş'ten anlamlı ziyaret
  3. Kayserispor'dan Lung açıklaması
    Kayserispor'dan Lung açıklaması
  4. UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
  5. Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak!
    Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tekelioğlu: Abdülkadir Ömür, Yusuf'un yarısı kadar çalışmıyor!

Tekelioğlu: Abdülkadir Ömür, Yusuf'un yarısı kadar çalışmıyor!

Görkem Sağlam Atalanta'nın gündeminde

Görkem Sağlam Atalanta'nın gündeminde

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: 1-0

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: 1-0

Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç! Manchester United-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç! Manchester United-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet