07.09.2020 - 07:19 |
17 yaşındaki Ansu Fati rekor kırdı! Dün gece...
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde İspanyol oyuncu Ukrayna karşısında 3. golü kaydetti. 31 Ekim 2002 doğumlu (17 yıl, 311 gün) oyuncu böylece A Milli Takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.
Barcelona forması giyen Ansu Fati, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmada attığı golle rekor kırdı. 031 Ekim 2002 doğumlu oyuncu, skoru 3-0’a getiren golü atarak İspanyol futbolunun 95 yıllık rekorunu da tarihe gömmüş oldu.
Juan Errazquin, İsviçre karşısında 1925’te henüz 18 yaşında (18 yıl, 344 gün) kaydettiği golle İspanya’da A milli takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu unvanına sahip olmuştu.
Penaltı yaptırdı
Genç yıldız ayrıca penaltı yaptırdı ve Ramos topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.