18'lik Gökdeniz Bayrakdar Beşiktaş maçına damga vurdu!

Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş maçına damga vurdu.

Akdeniz ekibinin Misli.com 3. Lig temsilcisi Kocaelispor'dan transfer ettiği 18 yaşındaki oyuncu, 77. dakikada oyuna girdi, 8 dakika sonra takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

Sol kanat, sağ kanat, forvet pozisyonlarında oynayabilen ve Süper Lig'deki ilk maçında ağları havalandıran Gökdeniz şöyle konuştu: "Antalyaspor’a geldiğim ilk günden bu yana çok mutluyum. Kariyerimdeki ilk Süper Lig maçım, sonradan girip golü attığım için mutluyum. Buradan böyle 1 puanla ayrılmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarıma ve Tamer hocama teşekkür ederim."