GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Atletizm Federasyonunun geliÅŸtirdiÄŸi projeyle 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±, dijital koÅŸu ile kutlanacak.Â

Etkinlik kapsamÄ±nda 46 milli atlet, farklÄ± branÅŸlardan sporcular, Ã¼nlÃ¼ isimler ve yÃ¼zlerce koÅŸusever, 19 saat 19 dakika sÃ¼recek "19 MayÄ±s 1919 Anma KoÅŸusu"nda buluÅŸacak.

Â TÃ¼rkiye 24 saat koÅŸu rekorunun sahibi ultra maratoncu Aykut Ã‡elikbaÅŸ, bu gece saat 00.00'da baÅŸlayacaÄŸÄ± "19 MayÄ±s 1919 Anma KoÅŸusu"nu 19 saat, 19 dakika hiÃ§ durmadan koÅŸarak tamamlayacak.Â

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Muharrem KasapoÄŸlu ve TÃ¼rkiye Atletizm Federasyonu BaÅŸkanÄ± Fatih Ã‡intimarâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra 46 milli atlet, farklÄ± branÅŸlardan sporcular ile 12 Ã¼lkeden ve 64 ÅŸehirden yÃ¼zlerce sporsever bayrak yarÄ±ÅŸÄ± kurgusunda Aykut Ã‡elikbaÅŸ'a eÅŸlik edecek.Â

Aykut Ã‡elikbaÅŸ'a eÅŸlik edecek milli atletler arasÄ±nda DÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonu Ramil Guliyev, TÃ¼rkiye rekortmeni Eda TuÄŸsuz, Avrupa ÅŸampiyonu ve olimpiyat madalyasÄ± sahibi Yasmani Copello Escobar, 23 yaÅŸ altÄ± Avrupa ÅŸampiyonu Necati Er ve 23 yaÅŸ altÄ± TÃ¼rkiye rekortmeni TuÄŸba DanÄ±ÅŸmaz gibi isimler yer alacak.Â

KoÅŸu, Sports TV, S Sport ve TÃ¼rkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalÄ± Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±nlanacak. 20 saatten uzun sÃ¼recek ve koÅŸu dÃ¼nyasÄ±nÄ± bir araya getirecek bu Ã¶zel canlÄ± yayÄ±na ayrÄ±ca; Sadettin Saran ve Elif Boyner gibi pek Ã§ok Ã¼nlÃ¼ isim de baÄŸlanarak projenin bir parÃ§asÄ± olacak.Â

"GenÃ§lik HaftasÄ± Sanal YarÄ±ÅŸlarÄ±"na yoÄŸun ilgiÂ

"19 MayÄ±s 1919 Anma KoÅŸusu" ile baÅŸlayacak etkinlikler, 25 MayÄ±s'a kadar binlerce kiÅŸinin sanal ortamda koÅŸup bayram coÅŸkusunu yaÅŸayacaÄŸÄ± "GenÃ§lik HaftasÄ± Sanal YarÄ±ÅŸlarÄ±" ile devam edecek.Â

Etkinliklerin ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenecek "GenÃ§lik HaftasÄ± Sanal YarÄ±ÅŸlarÄ±"na da sporseverler yoÄŸun bir ilgi gÃ¶steriyor.Â

KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 1,9 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, 19 kilometre veya 19 dakikalÄ±k kategorilerinden dilediklerini seÃ§erek; yÃ¼rÃ¼me bandÄ±nda, koridorda, bahÃ§ede ya da sitelerinde; ister yÃ¼rÃ¼yerek, ister koÅŸarak, isterlerse de yalnÄ±zca hareket ederek dahil olabilecekleri dijital koÅŸu etkinliÄŸine hem TÃ¼rkiye'den hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±m gÃ¶stermesi bekleniyor.Â

"GenÃ§lik HaftasÄ± Sanal YarÄ±ÅŸlarÄ±"na katÄ±lmak isteyenler iÃ§in kayÄ±tlar, 25 MayÄ±s'a kadar "https://19mayis1919kosusu.com/" internet adresinden Ã¼cretsiz bir ÅŸekilde yapÄ±labiliyor.Â

KoÅŸarken baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±labilecekÂ

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nÄ± dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde evlerinde kutlarken katÄ±lÄ±mcÄ±lar, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± dÃ¶neminde ihtiyaÃ§ sahiplerine koÅŸarak destek olmak iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±m kuruluÅŸu KÄ±zÄ±lay ile Biz Bize Yeteriz TÃ¼rkiyem kampanyasÄ±na baÄŸÄ±ÅŸ yapabilecekler.Â

"https://19mayis1919kosusu.com/" web adresinde yer alan baÄŸÄ±ÅŸ butonlarÄ±na tÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nda ilgili kampanyalarÄ±n sayfalarÄ±na yÃ¶nlendirildikten sonra dilenen tutarda baÄŸÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek.

AyrÄ±ca KÄ±zÄ±lay iÃ§in 2868 SMS hattÄ±na BAÄžIÅž yazarak, Biz Bize Yeteriz TÃ¼rkiyem iÃ§in ise 8119 SMS hattÄ±na KORONA yazarak 10 lira baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±labiliyor.