Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22.02.2021 - 14:12 | | İSTANBUL (AA) -

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İstanbul'da 28 Şubat-4 Mart tarihlerinde hazırlık kampı gerçekleştirecek 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
ABONE OL

 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Şubat Pazar günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)

Orta saha: Hakan Yeşil (Trabzonspor), Furkan Metin (Altınordu), Berat Altındiş (Bursaspor), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen), Semih Altıkulaç (Standard de Liege), Eyüp Akcan (Tarsus İdman Yurdu), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax)

Forvet: Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon), Erencan Yardımcı (Eyüpspor), Polat Abay (Niğde Anadolu)

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı

 

Monaco Parc des Princes'de kazandı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pro-Am Golf Turnuvası Regnum Carya’da
    Pro-Am Golf Turnuvası Regnum Carya’da
  2. Josef de Souza'dan eğitime destek
    Josef de Souza'dan eğitime destek
  3. Şampiyonluk oranları açıklandı! Galatasaray...
    Şampiyonluk oranları açıklandı! Galatasaray...
  4. Yenilgi sonrası TFF'ye kural hatası başvurusu!
    Yenilgi sonrası TFF'ye kural hatası başvurusu!
  5. 19 Yaş Altı Milli Takım kadrosu açıklandı
    19 Yaş Altı Milli Takım kadrosu açıklandı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde şaha kalktı

Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde şaha kalktı

Marcelo, Liverpool'un teklifini açıkladı

Marcelo, Liverpool'un teklifini açıkladı

Balıkesir'de Bursasporlular'ı çıldırtan Beşiktaş tezahüratı

Balıkesir'de Bursasporlular'ı çıldırtan Beşiktaş tezahüratı

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan: Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan: Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet