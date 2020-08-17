Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri 19 yaşındaki rekortmen Petkimspor'da
17.08.2020 - 13:05 | | İZMİR, (DHA) -

19 yaşındaki rekortmen Petkimspor'da

Petkimspor, Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) sayı rekoru kıran Bilgehan Diril'i de renklerine bağladı.

19 yaşındaki rekortmen Petkimspor'da
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ING Basketbol Süper Ligi'ne alındığı resmen ilan edildikten sonra, daha önce yaptığı transferleri tek tek açıklayan Petkimspor, Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) sayı rekoru kıran Bilgehan Diril'i de renklerine bağladı. Pınar Karşıyaka altyapısında yetişip Gelişim Koleji'nde forma giyen 19 yaşındaki guard, geçen yıl aralık ayında oynanan Afyon Belediyespor maçında kaydettiği 50 sayıyla BGL'nin sayı rekorunu kırdı.

Antrenörlük görevine Litvanyalı Kestutis Kemzura'yı getiren Petkimspor, iç transferde Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna ve Tayfun Erülkü; dış transferde ise Gaziantep Basket'ten guard Sarunas Vasiliauskas, AEK'dan şutör guard Kendrick Ray, EWE Baskets Olderburg'dan uzun forvet Ian Hummer, MHP Riesen Ludwigsburg'dan forvet Thomas Wimbush, Galatasaray'dan pivot Ege Arar, Ormanspor'un uzun forveti Dorukhan Engindeniz ve NCAA'de Arkansas State'ten guard Canberk Kuş'u kadrosuna katmıştı.

19 yaşındaki rekortmen Petkimsporda

 

 

 

    Fortuna Sittard, Sebastian Polter'i açıkladı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Tudor, Juventus'ta Pirlo'nun yardımcısı oldu
      Tudor, Juventus'ta Pirlo'nun yardımcısı oldu
    2. Galatasaraylı futbolcular Yo-Yo testinden geçti
      Galatasaraylı futbolcular Yo-Yo testinden geçti
    3. Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
      Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
    4. Cenk Özkacar, imza için Fransa'ya uçtu
      Cenk Özkacar, imza için Fransa'ya uçtu
    5. Inter - Shakhtar canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Inter - Shakhtar canlı bahis heyecanı Misli.com'da



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor'a mesaj

    Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor'a mesaj

    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mensah tamam, sıra Cisse'de!

    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mensah tamam, sıra Cisse'de!

    Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na teşekkür

    Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na teşekkür

    Eren Tozlu'dan Yeni Malatyaspor'a veda

    Eren Tozlu'dan Yeni Malatyaspor'a veda  

    Sıradaki Haber