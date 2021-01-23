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23.01.2021 - 07:00 |

19 yıllık bir mucize Ronaldo

Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla futbol kariyerinde 760. golünü atarak tarihe geçti.

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Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla futbol kariyerinde 760. golünü atarak tarihe geçti. Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu olarak adını tarihe yazdıran Ronaldo, 7 Temmuz 2002’den 21 Ocak 2021’e kadar geçen sürede adeta bir mucizeye imza attı. Çek futbol efsanesi Josef Bican’ın 1958’de yakaladığı 759 gollük rekor tam 63 yıl sonra kırıldı. Portekiz Milli Takımı, Sporting, Real Madrid, Manchester United ve Juventus formalarıyla 872 maçta 760 golle unutulmazlar listesinde ilk sıraya çıktı.

19 yıllık bir mucize Ronaldo

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