Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nden 5 bin aileye gıda desteği
30.03.2020 - 18:22 | | AA

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nden 5 bin aileye gıda desteği

Futbolda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 bin aileye gıda yardımında bulundu.

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nden 5 bin aileye gıda desteği

Futbolda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 89 kulübün desteğiyle 5 bin aileye gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.

Emeği geçen tüm kulüplere teşekkür eden Can, salgının önüne geçilebilmesi için vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların devletin aldığı tedbirlere uyması gerektiğini anlatan Can, "2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Hiç kimse panik yapmasın. Herkes devletimizin aldığı tedbirlere uysun." dedi.

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden 5 bin aileye gıda desteği

Corinthians Tarihindeki En İyi 10 Hareket

 

Inter kadın futbol takımı tuvelet kağıdı sektirme akımına uymadı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Edin Visca bin aileye erzak yardımı yaptı

Edin Visca bin aileye erzak yardımı yaptı

İşte ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarih

İşte ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarih

Gökhan Zan: Fatih Terim ve takımı ligi bırakmaz

Gökhan Zan: Fatih Terim ve takımı ligi bırakmaz

Mustafa Cengiz'den sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine destek

Mustafa Cengiz'den sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine destek

Sıradaki Haber