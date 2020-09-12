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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri 2. ve 3. Lig’de Misli.com sevinci
12.09.2020 - 07:00 |

2. ve 3. Lig’de Misli.com sevinci

MİSLİ.COM’un Türkiye 2. ve 3. futbol liglerine isim sponsoru olması ve maçların yayın hakkını alması kamuoyunda büyük sevinç yarattı.

2. ve 3. Lig’de Misli.com sevinci
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MİSLİ.COM’un Türkiye 2. ve 3. futbol liglerine isim sponsoru olması ve maçların yayın hakkını alması kamuoyunda büyük sevinç yarattı.
Kırklarelispor ve 2. ile 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “106 kulübün temsilcisi olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu zor zamanda, böyle bir destek kulüplerimize can suyu oldu. Misli.com ailesine ve Yıldırım Demirören’e teşekkür ediyoruz. Bu işaret fişeğini onlar yaktı, onlarla beraber daha güçlü şekilde ilerlemek istiyoruz.”
Desteğin yeni nesil futbolcu yetişmesinde de önemli destek sağlanacağını ifade eden Can, “Artık futbolcuların da bir hedefi oldu. Burada ilk 11’de oynayabilirsem, canlı yayına çıkacağım, piyasa değerim artacak, büyük takımlara gidebilirim diye düşünebilirler” dedi.

2. ve 3. Lig’de Misli.com sevinci

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