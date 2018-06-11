20 kupada 37,5 milyon seyirci

Finallerde toplam 836 maç oynanırken, karşılaşma başına seyirci ortalaması da 44 bin 857 oldu.

ABD'de 1994'te yapılan dünya kupası finalleri, toplam 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlenerek, en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi izledi.

İtalya'da 1934'te yapılan organizasyon ise 363 bin kişiyle, en az taraftar çeken şampiyona olarak dikkati çekti.

Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az kişinin izlediği organizasyon oldu.

Brezilya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı ise 3 milyon 429 bin 876 kişi (ortalama 53 bin 592) yerinden takip etti.

20 kupa ve seyirciler

Yapılan 20 Dünya Kupası finalleri ve seyirci sayıları şöyle:

Dünya Kupası Maç Seyirci Ortalama

1930 Uruguay 18 590549 32808

1934 İtalya 17 363000 21353

1938 Fransa 18 375700 20872

1950 Brezilya 22 1045246 47511

1954 İsviçre 26 768607 29562

1958 İsveç 35 819810 23423

1962 Şili 32 893172 27912

1966 İngiltere 32 1563135 48848

1970 Meksika 32 1603975 50124

1974 B.Almanya 38 1865753 49099

1978 Arjantin 38 1545791 40679

1982 İspanya 52 2109723 40572

1986 Meksika 52 2394031 46039

1990 İtalya 52 2516215 48389

1994 ABD 52 3587538 68991

1998 Fransa 64 2785100 43517

2002 G.Kore-Japonya 64 2705197 42269

2006 Almanya 64 3359439 52491

2010 Güney Afrika 64 3178856 49670

2014 Brezilya 64 3429876 53592

TOPLAM 836 37500713 44857

Maracana Stadı'nın rekoru

Dünyanın en büyük stadı olan Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası finallerinde de önemli bir yere sahip.

Brezilya'da 1950 yılında yapılan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 199 bin 854 kişinin izlediği bu karşılaşma, bir Dünya Kupası maçında en çok seyirci çeken maç olarak tarihe geçmişti.

Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma Brezilya-Uruguay maçından sonra en çok seyirci toplayan karşılaşmalar olarak dikkati çekti.