2018 Dünya Kupası maskotu belli oldu

İnternet üzerinden yapılan oylamada yüzde 53 oy alan Zabivaka adlı kurt, turnuvanın resmi maskotu seçildi. 1 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimin sonucu Rusya'da bir televizyon programında açıklandı.

"Zabivaka" isminin Rusça bir kelime oyunu olduğu ve "gol atmak" ile "savaşçı" kelimeleri kullanılarak yapıldığı öğrenildi. Organizasyonun resmi maskotunu Tomsk'ta öğrenci olan Ekaterina Bocharova'nın çizdiği kaydedildi.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın maskotu Fuleco isimli bir Armadillo türüydü. (Yeni Şafak)