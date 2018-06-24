2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 4 maç oynanacak

Kupada A ve B gruplarında yarın 4 maç oynanacak ve bu gruplardaki karşılaşmalar tamamlanacak.

A Grubu'nda saat 17.00'de Uruguay-Rusya ve Suudi Arabistan-Mısır karşılaşmaları oynanacak. Uruguay-Rusya mücadelesi Samara Arena'da, Suudi Arabistan-Mısır karşılaşması ise Volgograd Arena'da gerçekleştirilecek.



Bu grupta Uruguay ve Rusya, son 16 turuna kalmayı garantilemişti. İki takım, liderlik mücadelesine çıkacak.



B Grubu'nda ise Kaliningrad Stadı'nda İspanya-Fas, Mordovia Arena'da da İran-Portekiz karşılaşmaları oynanacak. İki maçın da başlama saati 21.00.

Bu grupta İspanya ve Portekiz'in 4'er, İran'ın ise 3 puanı bulunuyor. İlk iki maçından puansız ayrılan Fas ise gruptan çıkma şansını yitirmişti.