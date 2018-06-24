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24.06.2018 - 11:35 |

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 4 maç oynanacak

2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 4 maç oynanacak
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Kupada A ve B gruplarında yarın 4 maç oynanacak ve bu gruplardaki karşılaşmalar tamamlanacak.

A Grubu'nda saat 17.00'de Uruguay-Rusya ve Suudi Arabistan-Mısır karşılaşmaları oynanacak. Uruguay-Rusya mücadelesi Samara Arena'da, Suudi Arabistan-Mısır karşılaşması ise Volgograd Arena'da gerçekleştirilecek.

Bu grupta Uruguay ve Rusya, son 16 turuna kalmayı garantilemişti. İki takım, liderlik mücadelesine çıkacak.

B Grubu'nda ise Kaliningrad Stadı'nda İspanya-Fas, Mordovia Arena'da da İran-Portekiz karşılaşmaları oynanacak. İki maçın da başlama saati 21.00.

Bu grupta İspanya ve Portekiz'in 4'er, İran'ın ise 3 puanı bulunuyor. İlk iki maçından puansız ayrılan Fas ise gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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