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13.07.2020 - 22:23 | | AA

2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finaline Kamerun ev sahipliği yapmayacak

Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği ile ilgili açıklama yaptı. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Seidou  Mbombo Njoya, eylül ayında ülkede düzenlenmesi planlanan organizasyonun salgın  endişesiyle hükümet tarafından veto edildiği ve bu nedenle turnuvanın ev  sahipliğinden çekildiklerini açıkladı.

2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finaline Kamerun ev sahipliği yapmayacak
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Kamerun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacağını  duyurdu. 

Basın toplantısı düzenleyen Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Seidou  Mbombo Njoya, eylül ayında ülkede düzenlenmesi planlanan organizasyonun salgın  endişesiyle hükümet tarafından veto edildiği ve bu nedenle turnuvanın ev  sahipliğinden çekildiklerini açıkladı.

2020 Afrika Şampiyonlar Ligi, mayıs ayında devam ettiği sırada salgın  nedeniyle ertelenmişti. Bunun üzerine Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF),  turnuvanın kalan bölümü iki yarı final ve bir final maçının, Kamerun'da tek maç  üzerinden oynanacağını iki hafta önce duyurmuştu.

2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finaline Kamerun ev sahipliği yapmayacak

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