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24.04.2020 - 00:49 | | AA

2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi

2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. 

Avrupa Atletizm Birliğinden (EA) yapılan açıklamada, salgının henüz kontrol altına alınamadığı hatırlatılarak, Fransız yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda şampiyonanın iptaline karar verildiği belirtildi. 

EA'nın şampiyonaya ilişkin konuları ve atletizm takvimindeki değişiklikleri 7-8 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda görüşeceği kaydedildi.

2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi

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