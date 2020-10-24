2020 DaÄŸ Bisikleti Maraton DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ seremonisi yapÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayelerinde gerÃ§ekleÅŸen 2020 DaÄŸ Bisikleti Maraton DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ seremonisi dÃ¼zenlendi.Â

AdapazarÄ± ilÃ§esi 15 Temmuz Camili Mahallesi mevkisindeki AyÃ§iÃ§eÄŸi Bisiklet Vadisi'nde organize edilen ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸlayan tÃ¶rende, yÃ¶resel dans ve akrobasi gÃ¶sterileri sahnelendi.

Åžampiyonaya katÄ±lacak sporcularÄ±n ve Ã¼lkelerin tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seremonide konuÅŸan Sakarya Valisi Ã‡etin Oktay KaldÄ±rÄ±m, Sakarya'nÄ±n doÄŸasÄ±yla kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle sanatÄ±yla tarihiyle ve insanÄ±yla muhteÅŸem bir ÅŸehir olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kentte sporun tÃ¼m dallarÄ±nÄ±n Ã§ok iyi icra edildiÄŸini aktaran KaldÄ±rÄ±m, "Kentin '13. Bisiklet Dostu Åžehir' unvanÄ±nÄ± almasÄ± gurur verici. Bunun yanÄ± sÄ±ra yeni bir ÅŸampiyonaya Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda ev sahipliÄŸi yapacak olmasÄ± da ayrÄ±ca gurur verici. DÃ¼nyanÄ±n bisiklet alanÄ±nda en yeni en modern tesislerine sahip bir ÅŸehir. Ä°nÅŸallah nice ÅŸampiyonalara ve programlara ev sahipliÄŸi yapacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

DÃ¼nyanÄ±n en iyi ÅŸampiyonasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceklerine inandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Vali KaldÄ±rÄ±m, organizasyonda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.Â

KÃ¼resel gÃ¼ndemin sorunlarla boÄŸuÅŸtuÄŸuna iÅŸaret eden KaldÄ±rÄ±m, "Sporun barÄ±ÅŸ dili sevgi dili Sakarya'dan yÃ¼kselecek, dÃ¼nyaya yayÄ±lacak ve Sakarya'mÄ±z da bu kadar gÃ¼zel bir ÅŸekilde dÃ¼nya gÃ¼ndemine gelmiÅŸ olacak. Ã‡ok Ã¶nemli bir tanÄ±tÄ±m olacak inÅŸallah. Åžehrimiz iÃ§in bu aÃ§Ä±dan da mutluyuz gururluyuz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â

"Sakarya bisikleti seven bir ÅŸehir"Â

Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem YÃ¼ce de yarÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alanÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin ve dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nde gelen bisiklet parkuru olduÄŸunu belirtti.Â

TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan ilk bisiklet ÅŸampiyonasÄ±na ev sahipliÄŸi yapmanÄ±n kendilerini Ã§ok mutlu ettiÄŸine vurgu yapan YÃ¼ce, "Sakarya bisikleti seven bir ÅŸehir. Bisiklet bizim hayatÄ±mÄ±zÄ±n pek Ã§ok noktasÄ±nda var. Okula, iÅŸe, alÄ±ÅŸveriÅŸe biz bisikletlerimizle gidiyoruz. Biliyorsunuz dÃ¼nyada yalnÄ±zca 12 ÅŸehrin sahip olduÄŸu uluslararasÄ± bir unvan var. Bundan bÃ¶yle Sakarya, dÃ¼nyanÄ±n 'Bisiklet Dostu Åžehir' unvanÄ±na sahip 13. ÅŸehri olmuÅŸtur"." ifadelerini kullandÄ±.Â

YÃ¼ce, 15-16 MayÄ±s 2021 tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek BMX DÃ¼nya KupasÄ± YarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n Sakarya'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â

"BaÅŸarÄ±larÄ±n geleceÄŸine inanÄ±yorum"Â

TÃ¼rkiye Bisiklet Federasyonu BaÅŸkanÄ± Erol KÃ¼Ã§Ã¼kbakÄ±rcÄ± da TÃ¼rkiye'de daha Ã¶nce bÃ¶yle bir yarÄ±ÅŸÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, organizasyona iyi hazÄ±rlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

AyÃ§iÃ§eÄŸi Bisiklet Vadisi'nin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkenin her noktasÄ±ndan hareketli yaÅŸam iÃ§in desteklerin verilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen KÃ¼Ã§Ã¼kbakÄ±rcÄ±, "Tesisler tamamlandÄ±ktan sonra bisikletÃ§ilere verilecek aÄŸÄ±rlÄ±kla baÅŸarÄ±larÄ±n geleceÄŸine inanÄ±yorum." dedi.

KÃ¼Ã§Ã¼kbakÄ±rcÄ±, bu tÃ¼r organizasyonlara her zaman destek olmaya devam edeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.

2020 DÃ¼nya DaÄŸ Bisikleti ÅžampiyonasÄ± Sorumlusu Simon Burney de AyÃ§iÃ§eÄŸi Bisiklet Vadisi'nin en iyi tesislerden olduÄŸunu belirterek, yarÄ±ÅŸacak tÃ¼m sporculara da baÅŸarÄ±lar diledi.