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25.10.2020 - 13:31 | | Â  Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARIÂ (Sakarya), (DHA) -Â

2020 Dünya DaÄŸ Bisikleti Maraton ÅžampiyonasÄ± baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen 2020 DÃ¼nya DaÄŸ Bisikleti Maraton ÅžampiyonasÄ± verilen startla baÅŸladÄ±.

2020 Dünya DaÄŸ Bisikleti Maraton ÅžampiyonasÄ± baÅŸladÄ±
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Sakaryaâ€™nÄ±n AdapazarÄ±Â ilÃ§esi 15 Temmuz Camili Mahallesiâ€™nde bulunan AyÃ§iÃ§eÄŸi Bisiklet Vadisiâ€™ndeÂ dÃ¼zenlenen 2020 DÃ¼nya DaÄŸ Bisikleti Maraton ÅžampiyonasÄ±, yoÄŸun ilgiyle baÅŸladÄ±. Sakarya Valisi Ã‡etin Oktay KaldÄ±rÄ±m ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem YÃ¼ce tarafÄ±ndan saat 12.00â€™de Elit Erkekler, 12.30â€™da ise Elit KadÄ±nlarÂ kategorileri iÃ§inÂ startÂ verildi.

YarÄ±ÅŸÃ§Ä±lar 3 turda tamamlanacak yaklaÅŸÄ±k 110 kilometrelik parkurda yarÄ±ÅŸacak.

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