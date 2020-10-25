25.10.2020 - 13:31 | | Â Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARIÂ (Sakarya), (DHA) -Â
2020 Dünya DaÄŸ Bisikleti Maraton ÅžampiyonasÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen 2020 DÃ¼nya DaÄŸ Bisikleti Maraton ÅžampiyonasÄ± verilen startla baÅŸladÄ±.
Sakaryaâ€™nÄ±n AdapazarÄ±Â ilÃ§esi 15 Temmuz Camili Mahallesiâ€™nde bulunan AyÃ§iÃ§eÄŸi Bisiklet Vadisiâ€™ndeÂ dÃ¼zenlenen 2020 DÃ¼nya DaÄŸ Bisikleti Maraton ÅžampiyonasÄ±, yoÄŸun ilgiyle baÅŸladÄ±. Sakarya Valisi Ã‡etin Oktay KaldÄ±rÄ±m ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem YÃ¼ce tarafÄ±ndan saat 12.00â€™de Elit Erkekler, 12.30â€™da ise Elit KadÄ±nlarÂ kategorileri iÃ§inÂ startÂ verildi.
YarÄ±ÅŸÃ§Ä±lar 3 turda tamamlanacak yaklaÅŸÄ±k 110 kilometrelik parkurda yarÄ±ÅŸacak.