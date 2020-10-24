2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yarın yapılacak şampiyona öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan dünya şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Yıllarca yurt dışında yarışlarda mücadele eden sporcu olarak kentte böyle bir organizasyonun yapılmasına en çok sevinenlerden biri olduğunu aktaran Sofuoğlu, yarışların kentin ve ülkenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Sakarya'nın 3 yıldır bu yarışlara hazırlandığını hatırlatan Sofuoğlu, salgına karşı organizasyonun iptal edilmemesinin büyük başarı olduğunu dile getirdi.

Tesislerin spordaki önemine işaret eden Sofuoğlu, "Genç sporcuların dünya şampiyonalarına çıkabilmeleri için böyle tesislere ihtiyaçları vardır. Böyle tesislerde sporcular, dünya şampiyonalarında yarışan en üst düzey sporcuları görecekler ve hayal kurabilecekler. Motosiklet dalında en büyük derdimiz, hayal kuramıyorlar. Benim dönemimde de böyle tesisler olsaydı, bugün bir Kenan değil, onlarca yüzlerce dünya şampiyonu Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu olabilirdi. İnşallah böyle bir tesis sayesinde inanıyorum ki, bisiklette dünya şampiyonu sporcumuz olacaktır." şeklinde konuştu.

Ekrem Yüce: "Sakarya dünyaya açılmıştır"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin dünyanın ve Avrupa'nın en güzel tesislerinden biri olduğunu söyledi.

Şampiyonaya Türkiye'de ilk defa Sakarya'nın ev sahipliği yapacağını belirten Yüce, tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Yaklaşık 3 yıldır yarışlara hazırlanıldığını anımsatan Yüce, şunları kaydetti:

"Çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik, hala daha gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 110 sporcu yerini aldı. Sakarya dünyaya açılmıştır ve Sakarya dünya ile buluşmuştur. Dünyayı buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Dünyanın muhtelif ülkelerinden basın mensuplarının yakından bu yarışmayı takip etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir."

Dünya Bisikletçiler Birliği (UCI) Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney ise organizasyona çocukların gelmesinin, sağlıklı ve güvenli alanda spor yapmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Toplantının ardından milli motosikletçi Birkan Polat, akrobasi gösterisi sundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterinin ardından Sofuoğlu, Yüce, Polat ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile sembolik yarış yaptı.

Şampiyona, yarın koşulacak erkekler ve kadınlar maraton etabının ardından sona erecek.