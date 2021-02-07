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07.02.2021 - 20:37 |

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Duhail beşincisi oldu

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hyundai'yi 3-1 yenen ev sahibi El-Duhail, turnuvayı 5. sırada tamamladı.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Duhail beşincisi oldu
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2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hyundai'yi 3-1 yenen ev sahibi El-Duhail, turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın beşincilik maçında, Katar 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu El-Duhail ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai karşılaştı. 

Er Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi El-Duhail, 21. dakikada Edmilson Junior'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 

İkinci devreye atak başlayan Ulsan Hyundai, 62. dakikada Bit-garam Yoon'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan El-Duhail, 66. dakikada Muhammed Muntari, 82. dakikada Almoez Ali'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti ve turnuvayı 5. sırada tamamladı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından bu yıl düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupasında El-Duhail beşincisi oldu

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