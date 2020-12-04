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04.12.2020 - 22:27 | | AA

2020 Kulüpler Dünya Kupası, gelecek yıl Japonya'da düzenlenecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'na Japonya ev sahipliği yapacak.

2020 Kulüpler Dünya Kupası, gelecek yıl Japonya'da düzenlenecek
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'na Japonya ev sahipliği yapacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, daha önce Katar'da düzenlenmesi planlanan turnuvanın Japonya'ya alındığı belirtildi. 

Şubat 2021'de gerçekleştirileceği duyurulan organizasyonun, yıl sonuna alındığı kaydedildi.

Öte yandan, FIFA Futbol Paydaşları Kurulunun (FSC) kadın futboluna yönelik yeni küresel standartlar içeren teklifleri FIFA Konseyi tarafından kabul edildi. 

Buna göre, özellikle hamilelikten kaynaklanan hak kayıplarını önlemeyi amaçlayan teklif doğrultusunda kadınlar, en az 14 hafta annelik iznine ayrılacak ve bu süre zarfında sözleşmedeki maaşının 3'te 2'sini alacak.

Kulüpler, işe dönüş sonrası kadın futbolcuları takıma geri alacak ve formlarına kavuşmaları için tıbbi destek verecek.

2020 Kulüpler Dünya Kupası, gelecek yıl Japonyada düzenlenecek

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