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29.09.2020 - 20:13 | | AA

2020 Modern Pentatlon Dünya ÅžampiyonasÄ± iptal edildi

UluslararasÄ± Modern Pentatlon BirliÄŸi (UIPM), 2020 Modern Pentatlon DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ± iptal etti.Â

2020 Modern Pentatlon Dünya ÅžampiyonasÄ± iptal edildi
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UluslararasÄ± Modern Pentatlon BirliÄŸi (UIPM), 2020 Modern Pentatlon DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ± iptal etti.Â 

TÃ¼rkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "UIPM, 30 KasÄ±m-8 AralÄ±k tarihlerinde Meksika Cancun'da yapÄ±lmasÄ± planlanan UIPM 2020 Modern Pentatlon DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n iptal edildiÄŸini duyurdu." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

AÃ§Ä±klamada, UIPM BaÅŸkanÄ± Klaus Schormann'Ä±n, Meksika Modern Pentatlon Federasyonuna ÅŸampiyona organizasyonu iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abadan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi kaydedildi.

2020 Modern Pentatlon DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± iptal edildi

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