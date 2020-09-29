2020 Modern Pentatlon DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± iptal edildi

29.09.2020 - 20:13 | | AA
2020 Modern Pentatlon Dünya ÅžampiyonasÄ± iptal edildi
UluslararasÄ± Modern Pentatlon BirliÄŸi (UIPM), 2020 Modern Pentatlon DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ± iptal etti.Â
UluslararasÄ± Modern Pentatlon BirliÄŸi (UIPM), 2020 Modern Pentatlon DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ± iptal etti.Â
TÃ¼rkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "UIPM, 30 KasÄ±m-8 AralÄ±k tarihlerinde Meksika Cancun'da yapÄ±lmasÄ± planlanan UIPM 2020 Modern Pentatlon DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n iptal edildiÄŸini duyurdu." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â
AÃ§Ä±klamada, UIPM BaÅŸkanÄ± Klaus Schormann'Ä±n, Meksika Modern Pentatlon Federasyonuna ÅŸampiyona organizasyonu iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abadan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi kaydedildi.