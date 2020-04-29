Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri 2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu
29.04.2020 - 12:58 | | İSTANBUL (AA) -

2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu

MZT Skopje'de forma giyen Berke Atar, Teksüt Bandırma'dan Şehmus Hazer, Anadolu Efes'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesi'nden Ömer Faruk Yurtseven drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar, Teksüt Bandırma'dan Şehmus Hazer, Anadolu Efes'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesinden Ömer Faruk Yurtseven drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

2020 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 163'ü kolejden, 42'si ise uluslararası takımlardan olmak üzere 205 oyuncunun ismi belirlendi.

Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Caner Erkin savaşı! Fenerbahçe'nin ardından...

2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu

 

 

 

Ogeday Girişken'den güldüren Aziz Yıldırım anısı...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep FK maaş indirimi için futbolcularla görüşmelere başlıyor!

Gaziantep FK maaş indirimi için futbolcularla görüşmelere başlıyor!

İran'da 4 kulüpten iptal talebi

İran'da 4 kulüpten iptal talebi

Muhammed Ali'nin eldivenlerine 1.1 milyon dolar ödedi

Muhammed Ali'nin eldivenlerine 1.1 milyon dolar ödedi

Sefa Yılmaz: Tekrar sıfırdan başlamış gibi olacağız

Sefa Yılmaz: Tekrar sıfırdan başlamış gibi olacağız

Sıradaki Haber