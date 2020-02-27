2020 Olimpiyatlarına Londra talip

Dünyayı sarsan koronavirüsü nedeniyle, Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları’nın akıbetinin ne olacağı merak konusu haline geldi. Virüsün merkezi olan Çin’e yakınlığı nedeniyle bu konudaki şüphelerin bir kat daha artmasına neden olan Uzakdoğu ülkesinin başkenti Tokyo’da, dev organizasyonun planlandığı gibi yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürüyor. Dünyayı sarsan koronavirüsü nedeniyle, Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları’nın akıbetinin ne olacağı merak konusu haline geldi. Virüsün merkezi olan Çin’e yakınlığı nedeniyle bu konudaki şüphelerin bir kat daha artmasına neden olan Uzakdoğu ülkesinin başkenti Tokyo’da, dev organizasyonun planlandığı gibi yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürüyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, olimpiyatların yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararı oyunların başlamasına iki ay kala vereceklerini söyleyerek, Tokyo’nun ev sahipliğinin iptal edilebileceğini dile getirdi. Karar vermek için önlerinde üç aylık bir zamanın olduğunu vurgulayan Pound, “Bu aşamada göstergeler her şeyin planlandığı gibi gideceğini gösteriyor. Spora odaklanın ve IOC’nin sizi bir salgın bölgesine göndermeyeceğine emin olun” şeklinde konuştu. Londra cephesinden geçtiğimiz günlerde gelen ve her geçen gün daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanan, olimpiyatların İngiltere’de yapılması yönündeki açıklamaların kızdırdığı Japonlar, bu kez IOC üyesinin ifadeleriyle yeniden öfkelendiler. Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, IOC üyesi Pound’un açıklamasına cevap verdi, “IOC bu açıklamaların resmi olmadığını ve olimpiyat hazırlıklarının planlandığı gibi devam ettiğini aktardı” ifadelerini kullandı.

Bir organizasyon daha iptal oldu

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenecek olan Asya Açık Para Tekvando Turnuvası koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Türkiye Para Tekvando Milli Takımı için planlanan Lübnan seyahati ve sonrasında yapılacak Japonya hazırlık kampı sporcuların sağlığını riske etmemek adına programdan çıkarıldı.

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, virüsün bütün dünyaya yayıldığını belirterek, “Şu an için dünya genelinde yayılan bu virüsle ilgili sağlıklı bilgiler alamıyoruz. Bizim için önemli olan sporcu sağlığı. Koronavirüsün göründüğü ülkelere sporcularımızı göndermeme kararı alamaya devam edebiliriz” dedi.

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