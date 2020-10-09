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09.10.2020 - 18:18 |

2020 yazÄ±nda transfer harcamasÄ± yüzde 32 azaldÄ±

DÃ¼nyadaki futbol kulÃ¼plerinin 2020 yazÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± transfer harcamasÄ±, Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 32,4 azaldÄ±.Â

2020 yazÄ±nda transfer harcamasÄ± yüzde 32 azaldÄ±
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DÃ¼nyadaki futbol kulÃ¼plerinin 2020 yazÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± transfer harcamasÄ±, Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 32,4 azaldÄ±.Â 

FIFA Transfer EÅŸleÅŸtirme Sistemi'nden (TMS) faydalanÄ±larak hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re, 1 Haziran-5 Ekim 2020 dÃ¶neminde dÃ¼nya Ã§apÄ±nda transfer iÃ§in yapÄ±lan harcama, 3,92 milyar dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Â Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± Ã¶ncesindeki 3 yaz transfer dÃ¶neminde de 5 milyar dolar barajÄ± aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2019'da 5,8 milyar, 2018'de 5,26 milyar, 2017'de ise 5 milyar dolar harcandÄ±.Â 

KÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte gerÃ§ekleÅŸen transfer sayÄ±sÄ±, 2019'a oranla yÃ¼zde 18,3 azalarak 7 bin 424'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bonservis bedeli Ã¶denerek yapÄ±lan transfer sayÄ±sÄ± da bin 623'ten bin 222'ye geriledi.

2020 yazÄ±nda transfer harcamasÄ± yÃ¼zde 32 azaldÄ±

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