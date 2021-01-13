2020 yılının en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe

Adba Analytics'in The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanları belirlendi.

Paylaşımlar 1 Ocak 2020-23 Aralık 2020 tarih aralığını kapsarken, raporun genel hacim verilerini içeren ilk bölümünde sadece Twitter paylaşımları yer aldı. '2020'nin en çok konuşulanları' bölümünde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, haber siteleri, bloglar, forumlar gibi mecralar da analize dahil edildi.

Yapılan araştırmaya göre, geçen yılın en çok etkileşim alan futbol kulübü, 4 milyonun üzerinde paylaşım ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 3 milyon ile Galatasaray, 2 milyon ile de Beşiktaş takip etti.

Yabancı futbol kulüpleri arasında Twitter hesabı en çok etkileşim alan kulüpler sıralandığında, Manchester United 8 milyonluk etkileşimiyle ilk sırada bulunurken, Liverpool ve Arsenal bu kulübün arkasında sıralandı.

Türkiye'de en çok etkileşim alan futbol kulüpleri

Türkiye'de en çok etkileşim alan futbol kulüplerinin paylaşım sayısına göre sıralaması şöyle:

1. Fenerbahçe: 4.377.113

2. Galatasaray: 3.005.710

3. Beşiktaş: 2.269.841

4. Trabzonspor: 901.336

5. İstanbul Başakşehir: 352.701

Dünyada en çok etkileşim alan kulüpler

1. Manchester United: 8.211.620

2. Liverpool: 7.207.526

3. Chelsea: 7.175.318

4. Arsenal: 6.342.914

5. Barcelona: 4.851.794

Fatih Terim açık farkla önde

Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ikinci ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un üçüncü sırada bulunduğu sıralama, şu şekilde oluştu:

1. Fatih Terim: 2.172.311

2. Sergen Yalçın: 794.632

3. Erol Bulut: 539.782

4. Ersun Yanal: 517.542

5. Şenol Güneş: 292.706

En çok konuşulan futbolcu Falcao

2020 yılında en çok gündem olan futbolcu, sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçıran Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao oldu.

Falcao 700 bin paylaşımla ilk sırada yer alırken, takım arkadaşları Fernando Muslera, Younes Belhanda ve Arda Turan diğer konuşulan isimler olarak dikkati çekti.

Türkiye'de en fazla konuşulan oyuncular sıralaması şöyle:

1. Falcao: 764.010

2. Muslera: 547.488

3. Belhanda: 540.931

4. Arda Turan: 442.709

5. Emre Belözoğlu: 428.243

6. Onyekuru: 314.675

7. Gökhan Gönül: 314.540

8. Vedat Muriqi: 299.330

9. Burak Yılmaz: 282.228

10. Ozan Tufan: 276.346

Dünya genelinde en çok konuşulan futbolcular arasında 41 milyonun üzerinde paylaşımla Messi ilk sırada yer alırken, Messi'yi 29 milyonla Christiano Ronaldo, 28 milyonla Neymar izledi.

Global ölçekte isimleri en çok gündeme gelen oyuncular listesi şöyle oluştu:

1. Messi: 41.144.226

2. Ronaldo: 29.332.941

3. Neymar: 28.174.196

4. Mbappe: 4.368.287

5. Zlatan İbrahimovic: 3.387.731

Diğer branşlarda Larkin gündem oldu

Futbol dışında boks, basketbol, karate, jimnastik, yüzme ve halter gibi birçok spor dalının dahil edildiği analizde en çok konuşulan isim ise Türk vatandaşlığına geçip A Milli Erkek Basketbol Takımı forması giyen Shane Larkin oldu.

Larkin ile ilgili 48 bin 671 paylaşım yapıldı. Fenerbahçeli basketbolcu Nando de Colo 42 bin 317, voleybolcu Eda Erdem Dündar 36 bin 692, tekvandocu İrem Yaman 35 bin 827 ve milli yüzücü Emre Sakçı 31 bin 636 paylaşımla listeye girdi.

Dünya çapında en çok konuşulan sporculara bakıldığında, NBA oyuncusu LeBron James 41 milyon 13 bin 577 paylaşımla açık ara ilk sırada yer aldı. NBA oyuncularından James Harden'in 10 milyon 386 bin 794 , Kevin Durant'in 3 milyon 573 bin 870, Luka Doncic'in 3 milyon 55 bin 724 paylaşımla sıralandığı listede, tenisçi Rafael Nadal için 2 milyon 573 bin 471 paylaşımle yer buldu.

Türkiye'de en çok Teknofest konuşuldu

Popüler ödül törenleri, etkinlikler ve organizasyonlar içerisinde en yüksek hacim, bir milyon 940 bin 918 paylaşımla Teknofest'in oldu.

Formula 1'in bu yıl Türkiye'de gerçekleşen ayağı ise yılın son dönemine yakın olmasına rağmen 592 bin 307 paylaşımla ikinci sıraya yerleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında birçok organizasyon iptal edilirken, yapılabilenler arasında dünya ölçeğinde en çok konuşulan, 25 milyon 514 bin 398 paylaşımla UEFA Şampiyonlar Ligi oldu. UEFA Avrupa Ligi 6 milyon 908 bin 451 ve ABD Açık Tenis Turnuvası (US Open) 4 milyon 397 bin 96 paylaşımla listede yer aldı.